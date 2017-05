Sport BY Bayern

Der SSV Jahn Regensburg spielt künftig in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach dem 1:1 im Hinspiel siegt die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich mit 2:0 beim TSV 1860 München und macht den Durchmarsch von den Regionalliga in die 2. Bundesliga perfekt. Die "Löwen" sind künftig nur noch drittklassig und versinken im Chaos.

München. 62 200 Zuschauer in der prall gefüllten Allianz-Arena empfanden den Schlusspfiff von Schiedsrichter Daniel Siebert als Erlösung. Circa 10 000 Anhänger aus der Oberpfalz fielen sich völlig euphorisiert in die Arme und feierten mit der Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga. Die restlichen Zuschauer waren erleichtert, dass die Chaoten in der "Löwen"-Kurve keinen größeren Schaden angerichtet hatten und keine Spieler oder Polizisten zu Schaden kamen (siehe Bericht unten)."Ich freue mich riesig für unsere Mannschaft, für den Verein und die ganze Stadt. Gleichzeitig will ich mich aber nicht zu emotional zeigen, weil ich weiß, in welch katastrophaler Situation sich unser Gegner jetzt befindet. Das gebührt der Respekt", sagte Jahn-Trainer Heiko Herrlich bei der Pressekonferenz. Eine Sekunde nach diesem Satz stürmten seine Spieler die Pressekonferenz und überschütteten ihren Aufstiegstrainer mit Bier. Doch Herrlich blieb selbst in dieser Szene ganz der respektvolle Sieger. "Entschuldigung 1860. Meine Spieler haben kein gutes Gespür für die Situation."Keine Zweifel gab es im weiten Rund am verdienten Sieg des SSV Jahn. "Wir hatten eigentlich zu keiner Zeit Zweifel, dass es klappt. Wir sind ein geiles Team. Wir sind Techniker und Fighter in einem", war Kolja Pusch, Torschütze zum wichtigen 1:0 (30.), voll des Lobes. Als Marc Lais nur zehn Minuten später den zweiten Treffer nachlegte, war die Relegation quasi entschieden. Wieder traf der Aufstiegsheld per Kopf nach einer Maßflanke von Marcel Hofrath. Wie schon beim Hinspiel in Regensburg. "Wir sind allesamt Aufstiegshelden. Was wir diese Saison geleistet haben, hat uns vor der Serie niemand zugetraut", gab sich der 26-Jährige bescheiden.Zu harm- und ideenlos präsentierten sich die Münchener "Löwen" in beiden Vergleichen. Besonders im zweiten Abschnitt vor heimischen Publikum lähmten der Druck und der Rückstand die Elf von Trainer Vitor Pereira. Der SSV Jahn hatte wenig Mühe, den Vorsprung zu verwalten. Viel mehr lag ein dritter Regensburger Treffer mehrmals in der Luft, während ein möglicher Anschlusstreffer für 1860 nur durch eine Zufallsaktion möglich gewesen wäre. "Wir haben das richtig gut gespielt. Flach von hinten raus kombiniert. Und endlich waren wir effizient. Aus den ersten fünf Chancen machen wir zwei Tore", analysierte Pusch.Einen ganz starken Auftritt lieferte erneut Flügelflitzer Erik Thommy ab. Ob die Leihgabe vom FC Augsburg auch in der 2. Liga das Trikot des SSV Jahn tragen wird, wollte er nach dem Spiel nicht beantworten: "Jetzt feiern wird erst einmal. Ich weiß allerdings nicht genau, was die Jungs geplant haben." Da konnte ihm Markus Ziereis aus Neukirchen-Balbini weiterhelfen, der rekonvaleszent nicht im Kader stand: "Heute reißen wir Regensburg ein."

München. Auch unmittelbar nach der Partie gab der TSV 1860 München ein trauriges Bild ab. Von den Verantwortlichen stellte sich niemand der Presse. Auch Vitor Pereiera ließ auf der Pressekonferenz keine Nachfragen zu. Vereinssprecherin Lil Zercher trat vor die wartende Medienschar und verkündete, dass weder Investor Hasan Ismaik noch der erst kürzlich installierte Geschäftsführer Ian Ayre im Stadion waren. Auf die Nachfrage, ob Ayre überhaupt noch Geschäftsführer sei, gab sie keinen Kommentar ab. Der "Kicker" vermeldet, dass sowohl Ayre als auch Pereira noch am Abend zurücktraten. Die "Löwen" müssen neben dem Abstieg der Profis auch den der zweiten Mannschaft in die Bayernliga sowie den der U19 und U17 aus der Bundesliga verarbeiten.

1860 München - SSV Jahn 0:2 (0:2)

1860: Ortega - F. Weber (57. Max. Wittek), Abdoulaye, Bülow - Busch, Neuhaus, Liendl, Lumor - Aigner (46. Olic), Gytkjaer (46. Mölders), AycicekSSV Jahn: Pentke - Saller, Nachreiner, Knoll, Hofrath - Lais (90.+9 Palionis), Geipl - George (67. Hesse), Pusch (77. Hyseni), Thommy - GrüttnerTore: 0:1 (30.) Pusch, 0:2 (41.) Lais - SR: Daniel Siebert (Berlin) - Zuschauer: 62 200

München. Dieser Auftritt der "Löwen"-Fans war eine Schande für den Fußball und eines solchen Traditionsvereins unwürdig. Es waren knapp 80 Minuten gespielt, die "Löwen" lagen 0:2 hinten, die Mannschaft wirkte planlos, der Abstieg in die 3. Liga schien besiegelt. Da sahen die Anhänger nur mehr eine Lösung: Einen Spielabbruch zu provozieren. Sie rissen das Fangnetz ein, schmissen Sitzschalen und Halterstangen auf das Spielfeld und wollten den Platz stürmen. Schiedsrichter Daniel Siebert unterbrach die Partie sofort und eine Hundertschaft rückte vor die Fankurve. Im Tor direkt vor den Fan-Chaoten stand Jahn-Keeper Philipp Pentke, der diese Situation im Nachhinein mit Humor nahm: "Ich komme aus dem Osten. Ich bin solche Umstände quasi gewohnt." Und der Aufstiegsheld zeigte wahre Größe. "So etwas gehört in kein Stadion der Welt. Aber ich kann den Unmut der Fans wirklich nachvollziehen. Das ist eine absolut miserable Situation für so einen großen Verein."

Die Partie war für über 20 Minuten unterbrochen und stand kurz vor dem Abbruch. Die Polizei stand im Austausch mit dem Schiedsrichter, doch für die Fortsetzung des Spiel plädierte Pentke selbst. "Ich wollte, dass es unbedingt weitergeht. Das habe ich den Verantwortlichen auch gesagt." Und der Torhüter war gleich doppelt gefordert, als es wieder weiterging. Von hinten flogen weiter Gegenstände in seinen Strafraum und von vorne wehrte er einen Schuss von Ivica Olic bravourös ab. Die "Löwen" zeigten sich weniger souverän. Stürmer Sascha Mölders zertrümmerte Teile der Ersatzbank und Mitglieder des Trainer-Teams lieferten sich Wortgefechte mit Zuschauern.