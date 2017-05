Sport BY Bayern

30.05.2017

München. Dieser Auftritt der "Löwen"-Fans war eine Schande für den Fußball und eines solchen Traditionsvereins unwürdig. Es waren knapp 80 Minuten gespielt, die "Löwen" lagen 0:2 hinten, die Mannschaft wirkte planlos, der Abstieg in die 3. Liga schien besiegelt. Da sahen die Anhänger nur mehr eine Lösung: Einen Spielabbruch zu provozieren.

Sie rissen das Fangnetz ein, schmissen Sitzschalen und Halterstangen auf das Spielfeld und wollten den Platz stürmen. Schiedsrichter Daniel Siebert unterbrach die Partie sofort und eine Hundertschaft rückte vor die Fankurve. Im Tor direkt vor den Fan-Chaoten stand Jahn-Keeper Philipp Pentke, der diese Situation im Nachhinein mit Humor nahm: "Ich komme aus dem Osten. Ich bin solche Umstände quasi gewohnt." Und der Aufstiegsheld zeigte wahre Größe. "So etwas gehört in kein Stadion der Welt. Aber ich kann den Unmut der Fans wirklich nachvollziehen. Das ist eine absolut miserable Situation für so einen großen Verein."Die Partie war für über 20 Minuten unterbrochen und stand kurz vor dem Abbruch. Die Polizei stand im Austausch mit dem Schiedsrichter, doch für die Fortsetzung des Spiel plädierte Pentke selbst. "Ich wollte, dass es unbedingt weitergeht. Das habe ich den Verantwortlichen auch gesagt." Und der Torhüter war gleich doppelt gefordert, als es wieder weiterging. Von hinten flogen weiter Gegenstände in seinen Strafraum und von vorne wehrte er einen Schuss von Ivica Olic bravourös ab. Die "Löwen" zeigten sich weniger souverän. Stürmer Sascha Mölders zertrümmerte Teile der Ersatzbank und Mitglieder des Trainer-Teams lieferten sich Wortgefechte mit Zuschauern.