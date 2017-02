Sport BY Bayern

11.02.2017

Ingolstadt.Ausgerechnet er: Arturo Vidal war am Samstag der schwächste Bayern-Spieler in Ingolstadt, und doch war er es, der die Münchener doch noch auf die Siegerstraße brachte: In der 90. Minute traf er zum 1:0 beim FCI, eine Minute später stellte er spät eingewechselte Arjen Robben den 2:0-Endstand her. "

Die Ansprüche sind derzeit nicht allzu hoch beim FC Bayern: "Wir sind auf dem richtigen Weg", beschrieb Kapitän Philipp Lahm den eher durchschnittlichen Auftritt. Es sei aber auch nicht einfach gewesen bei diesen schwierigen Platzverhältnissen.Bayern-Coach Carlo Ancelotti hat beim Auftritt beim oberbayerischen Nachbarn mit seiner Aufstellung überrascht. Denn die Bayern ließen schon vor dem Spiel die Flügel hängen: Franck Ribery noch verletzt, Arjen Robben, Douglas Costa und Kingsley Coman saßen draußen. Die vier Außenangreifer fehlten zu Beginn. Ancelotti probierte etwas Neues. Die Außenverteidiger Philipp Lahm und DavidAlaba sollten die Flanken bearbeiten, doch sie kamen nicht oft dazu, weil Ingolstadt geschickt die Räume eng machte. In der ersten Hälfte hatten die Bayern nur durch Robert Lewandowski und Thiago gute Chancen. Nach der Pause wurde das Spiel der Münchener etwas besser. Robert Lewandowski traf zehn Minuten vor dem Ende die Latte, ehe Vidal und Robben noch zuschlugen. Für Thomas Müller waren die beiden Tore ganz logisch: "Es ist kein Zufall, dass wir solche Spiele noch gewinnen."