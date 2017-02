Sport BY Bayern

19.02.2017

Stadtbergen. "Dabei sein ist alles" - unter das olympische Motto passte auch der Auftritt der U17 der SpVgg SV Weiden bei der bayerischen Futsal-Meisterschaft. Nach einem Sieg zum Auftakt in der Gruppe gegen den FC Memmingen agierten die Nachwuchskicker vom Wasserwerk zwar oft auf Augenhöhe, schafften aber keinen weiteren Zähler und mussten schließlich mit dem zwölften und letzten Rang vorliebnehmen. "Wir sind keineswegs traurig über unser Abschneiden. Unsere Jungs haben wichtige Erfahrungen gesammelt, die ihnen auch in der restlichen Saison in der Landesliga noch nützlich sein werden", zeigte sich Trainer Markus König zufrieden mit dem Auftritt in Stadtbergen nahe Augsburg.

Dabei hatte das Turnier so vielversprechend begonnen. Gegen den FC Memmingen setzten sich die Schwarz-Blauen mit 3:2 durch. "Ich hatte gehofft, der Siegtreffer kurz vor Schluss würde uns für den weiteren Turnierverlauf beflügeln, doch schon die zweite Begegnung lehrte uns da eines Besseren." 1:5 hieß es am Ende gegen die SpVgg Bayern Hof. König bemerkte bei seiner Truppe einen "gewissen Schlendrian". Die Weidener agierten viel zu nachlässig und ließen das Engagement aus dem ersten Spiel vermissen. "Das war der Knackpunkt. Danach haben wir weiter alles versucht, waren nicht viel schlechter als unsere Gegner, aber es fehlte in manchen Situationen auch das Glück." Immerhin habe der SpVgg-SV-Nachwuchs bewiesen, mit den bayerischen Größen mithalten zu können. 0:2 gegen 1860 München, 0:2 gegen ASV Neumarkt und 1:2 gegen SpVgg Deggendorf lauteten die restlichen Gruppenspiele. Seiner Favoritenrolle gerecht wurde der SC Fürstenfeldbruck: Nach einem knappen Sieg im Sechsmeterschießen gegen Bayern Hof im Halbfinale, behielten die Oberbayern auch im Endspiel gegen den ASV Neumarkt die Oberhand und setzten sich die bayerische U17-Futsal-Krone auf."Es war ein tolles, faires Turnier mit hochklassigen Spielen sowie einem verdienten Sieger", bilanzierte König. Die Weidener waren mit einem Tross aus Spielern, Trainern, Betreuern, Eltern und Fans angereist, die zu Beginn mächtig Stimmung machten. "Doch nach unserer Klatsche gegen Hof, war auch auf den Rängen etwas die Luft raus", freute sich König über die Unterstützung.