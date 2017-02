Sport Bayern

04.02.2017

Nürnberg. Jetzt geht es Schlag auf Schlag in der jungen Karriere: Mitte Januar flog Dennis Lippert mit den Profis des 1. FC Nürnberg ins Trainingslager nach Spanien, vergangene Woche gegen Dresden saß er erstmals auf der Bank. Am Samstag feierte der junge Weidener sein Debüt in der Startelf des Clubs. Und das gleich mit einem Erfolg, denn die Nürnberger siegten beim FC Heidenheim mit 3:2. Trainer Alois Schwatz hatte eine ganz junge Truppe auf der Ostalb aufgeboten. Neben Lippert standen auch Lukas Mühl, Patrick Kammerbauer und Abdelhamid Sabiri, die vor kurzem noch in der U21 zusammenspielten, in der Anfangself. Und die Jungs machten richtig Freude. Sabiri traf zwei Mal, Kammerbauer, der auf rechts für den verletzten Miso Brecko verteidigte, war ebenfalls erfolgreich.

Lippert verteidigte auf links und machte eine sehr gute Partie. Der zuletzt schwache Laszlo Sepsi hatte sich vor dem Spiel mit Oberschenkelproblemen abgemeldet. Schwartz beorderte sofort Lippert ins Team. Vergangene Woche nach dem Dresden-Spiel hatte der Club-Coach den jungen Weidener schon für diese Position ins Spiel gebracht. Wobei er einschränkte, dass Lipper körperlich noch zulegen müsse. Am Samstag in Heidenheim hielt der Oberpfälzer voll dagegen und zeigte seine Zweitligareife.Von Georg Margreitter, mit seinen 28 Jahren schon fast ein Oldie im Club-Team, gab es ein dickes Lob für die Jungen: "Das freut mich richtig für die Burschen. Das ist eine coole Story."