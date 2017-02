Sport Bayern

04.02.2017

455

0 04.02.2017455

In Freiburg und in Bremen bleibt der FC Bayern spielerisch vieles schuldig, landet aber zwei knappe Auftaktsiege. Im ersten Heimspiel des Jahres gegen den FC Schalke 04 liefert der Rekordmeister vor allem im ersten Abschnitt die beste Leistung seit langem. Steht am Ende aber lediglich mit einem Zähler da.

1:1 hieß es nach 90 intensiven und äußerst unterhaltsamen Minuten. Unter dem Strich stand ein leistungsgerechtes Remis, weil sich Schalke nicht versteckte, zahlreiche Chancen verzeichnete und auch Bayern einen Formanstieg gegenüber den biederen ersten Auftritten des Jahres vorwies. Schalke-Coach Markus Weinzierl überraschte mit Bayern-Leihgabe Holger Badstuber in der Startelf. Der zuletzt lang Verletzte wurde in der ausverkauften Allianz-Arena mit viel Applaus empfangen. Bei seiner Auswechslung in der 59. Minute bedankte sich Badstuber bei allen Zuschauern für den warmen Empfang.Bayern-Trainer Carlo Ancelotti wechselte seine Startelf gegenüber dem glücklichen Sieg in Bremen auf vier Positionen. Bernat, Rafinha, Vidal und Costa kamen für den verletzten Ribéry, den erkrankten Kimmich sowie die geschonten Alaba und Lahm in die Mannschaft. Der Bayern-Kapitän musste somit zunächst auf seinen 500. EInsatz im Bayern-Trikot warten. Er wurde 13 Minuten vor dem Ende eingewechselt.Von Beginn an entwickelte sich eine hochunterhaltsame Bundesliga-Partie mit Chancen auf beiden Seiten in Hülle und Fülle. Bei den Gästen aus dem Ruhrpott war von Verunsicherung nach der 0:1-Heimpleite gegen Frankfurt nichts zu spüren. Sie attackierten die Bayern mit enormem Laufaufwand. Besonders die agilen Goretzka, Schöpf und Bentaleb waren klare Punktsieger gegen Costa, Alonso und Vidal. Dennoch folgte früh die kalte Dusche. Arjen Robben zog in gewohnter Manier von Rechtsaußen nach innen, legte ab auf Vidal, der den Ball in den Lauf von Lewandowski spielte. Der Pole blieb vor Schalke-Keeper Fährmann eiskalt und chippte die Kugel über den Keeper hinweg zur Führung (9.). Das 14. Saisontor des Torjägers. Doch die Antwort der Schalker ließ nicht lange auf sich warten. Vidal ging vor dem eigenen Straraum zu plump zu Werke und verursachte 19 Meter vor dem Tor einen unnötigen Freistoß. Naldo ließ sich die Kugel kurz stoppen und hämmerte den Ball aus halblinker Position durch die Mauer ins kurze Eck (13.). Der Freistoß war scharf getreten, doch den musste Nationalkeeper Manuel Neuer halten. Da sah er ganz alt aus.Auch in der Folgezeit gönnte sich die Partie nur wenige Verschnaufspausen. Zunächst lenkte Neuer einen Schuss von Kolasinac nach einem tollen Schalker Konter über den Querbalken (17.). Auf der Gegenseite wehrte Fährmann einen Schuss von Bernat aus spitzem Winkel ab (23.). Kurz vor dem Pausentee überschlugen sich praktisch die Ereignisse. Burgstaller traf nach einem Konter die Latte (40.). Nur Sekunden später lief der überragende Leon Goretzka alleine auf Manuel Neuer zu, ließ sich aber zu lange Zeit und verpennte den Abschluss (41.). Lewandowski suchte nach der schnellen Antwort auf den Schalker Chancenwucher: Sein Schlenzer küsste aber lediglich die Latte.Nicht nur die Spieler benötigten nach diesen höllischen 45 Minuten Zeit zum Durchschnaufen. Auch die Zuschauer wurden bei diesem Tempo und einer solchen Fülle an Tormöglichkeiten erwärmt - bei zittrigen fünf Grad war das aber auch nötig.Dass beide Teams das Tempo der ersten Halbzeit nicht über die gesamte Spielzeit gehen konnten, war fast zu erwarten. Die Begegnung blieb auch nach dem Seitenwechsel intensiv, doch die Kräfte schwanden auf beiden Seiten. Die Fehlpassquote stieg und die Partie bot einige nicklige Zweikämpfe. Da beide Seiten nicht ins letzte Risiko gingen und die Defensive stabilisierten, blieben Tormöglichkeiten im zweiten Abschnitt Mangelware. Choupo-Moting für die Gäste verzog eine Direktabnahme (75.) und Lewandowski verpasste eine Costa-Hereingabe nur knapp (82.). Erst kurz vor Schluss erhähten die Bayern nochmal die Schlagzahl und hofften auf den Lucky Punch. Die größte Möglichkeit vergab Innenverteidiger Javi Martinez vier Minuten vor dem Ende, als er die Kugel mutterseelenallein im Strafraum am langen Pfosten vorbeisetzte. Somit blieb es beim gerechten Remis zweier starker Mannschaften.Neuer - Rafinha (77. Lahm), Hummels, Martinez, Bernat (77. Alaba) - Vidal, Alonso - Robben (71. Coman), Müller, Costa - LewandowskiFährmann - Badstuber (59. Nastasic), Naldo, Höwedes - Kolasinac, Bentaleb, Stambouli, Schöpf - Goretzka (87. Kehrer), Caligiuri - Burgstaller (73. Coupo-Moting)1:0 (9.) Lewandowski, 1:1 (13.) NaldoMarco Fritz (Korb)75 000