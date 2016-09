Sport Bayern

11.09.2016

Marktredwitz. Eigentlich sollte ja der Sport im Vordergrund stehen. Was sich aber am Samstagnachmittag beim Spiel zweier 2. Mannschaften auf einem Fußballplatz in einem Marktredwitzer Stadtteil zugetragen hat, ist wohl an Unsportlichkeit nicht zu überbieten. Nun ermittelt die Polizei.

Ein 40-jähriger Spieler der Gastmannschaft schlug während des Spiels seinen 37-jährigen einheimischen Gegenspieler mit der Faust nieder und verletzte ihn so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden musste.Nach der Aktion brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Wie zwischenzeitlich bekannt wurde hat der Verletzte einen Kieferbruch erlitten. Der 40-Jährige wird wegen Körperverletzung angezeigt.