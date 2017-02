Sport Bayern

05.02.2017

Nürnberg. (mr) Die letzten vier Wochen wird Dennis Lippert nie vergessen: Mitte Januar flog der junge Weidener mit den Profis des 1. FC Nürnberg ins Trainingslager nach Spanien, vergangene Woche saß er erstmals auf der Bank. Am Samstag feierte der 20-Jährige sein Debüt in der Startelf des Clubs.

Sabiri mit Doppelpack

Noch einiges verbessern

Das ist natürlich der schönste Tag in meiner noch jungen Karriere. Startelf-Debütant Dennis Lippert

Und das gleich mit einem Erfolg, denn die Nürnberger siegten beim FC Heidenheim mit 3:2. Trainer Alois Schwartz hatte eine ganz junge Truppe auf der Ostalb aufgeboten. Neben Lippert standen auch Lukas Mühl, Patrick Kammerbauer und Abdelhamid Sabiri in der Anfangself. Und die Jungs machten richtig Freude. Sabiri traf zwei Mal (4./79.), Kammerbauer, der auf rechts für den verletzten Miso Brecko verteidigte, war ebenfalls erfolgreich (68.). Die Gastgeber hatten zwischenzeitlich durch Tim Kleindienst (41.) ausgeglichen. John Verhoek machte in der Nachspielzeit noch das 2:3.Voll des Lobes war auch Georg Margreitter, der mit seinen 28 Jahren schon fast ein Oldie in der Mannschaft war: "Das ist eine richtig coole Story. Das freut mich wirklich sehr für die Burschen." Sabiri war der gefeierte Held, gab sich aber ganz bescheiden: "Die Mannschaft macht mich stark, der Trainer macht mich stark. Sie geben mir die Chance, mich zu beweisen."Schwartz gab auch Lippert erstmals die Chance, sich zu beweisen. Der Weidener, der für den verletzten Laszlo Sepsi auf der linken Abwehrseite aufgeboten wurde, fügte sich nahtlos ins Teamgefüge ein. Nach 84 Minuten wurde er für Neuzugang Constant Djakpa (ehemals Eintracht Frankfurt) ausgewechselt.Nach der Rückkehr aus Heidenheim am Samstagabend war der Oberpfälzer immer noch total happy. Er weiß aber auch, dass er noch einiges verbessern muss, wie er im Kurzinterview verriet:Dennis Lippert: Das ist natürlich der schönste Tag in meiner noch jungen Karriere. Das ist doch klar.Ich habe geahnt, dass ich in der Startelf stehen könnte. Ich stand in dieser Woche im Training oft in der ersten Elf.Erfahren habe ich es am Freitag im Hotel.Ich war schon etwas aufgeregt, aber nicht total nervös. Die Vorfreude war ja auch da.Der Trainer hat mich bei meiner Auswechslung beglückwünscht. Er sagte, es sei ein gutes Debüt gewesen. Weiter haben wir noch nicht gesprochen.Ich weiß, dass ich körperlich noch zulegen muss. In der zweiten Liga geht's schon richtig zur Sache.