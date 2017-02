Sport Bayern

05.02.2017

Nürnberg. Jetzt geht es Schlag auf Schlag in der jungen Karriere: Mitte Januar flog Dennis Lippert mit den Profis des 1. FC Nürnberg ins Trainingslager nach Spanien, vergangene Woche saß er erstmals auf der Bank. Am Samstag feierte der junge Weidener sein Debüt in der Startelf des Clubs. Und das gleich mit einem Erfolg, denn die Nürnberger siegten beim FC Heidenheim mit 3:2. Trainer Alois Schwatz hatte eine ganz junge Truppe auf der Ostalb aufgeboten. Neben Lippert standen auch Lukas Mühl, Patrick Kammerbauer und Abdelhamid Sabiri in der Anfangself. Und die Jungs machten richtig Freude. Sabiri traf zwei Mal (4./79.), Kammerbauer, der auf rechts für den verletzten Miso Brecko verteidigte, war ebenfalls erfolgreich (68.). Die Gastgeber hatten zwischenzeitlich durch Tim Kleindienst (41.) ausgeglichen. John Verhoek machte in der Nachspielzeit noch das 2:3.

Lippert, der für den verletzten Laszlo Sepsi auf links aufgeboten wurde, fügte sich nahtlos ins Teamgefüge ein. Nach 84 Minuten wurde er für Neuzugang Constant Djakpa (ehemals Eintracht Frankfurt) ausgewechselt. Nach dem Spiel war Lippert total happy.Dennis Lippert: Das ist natürlich der schönste Tag in meiner jungen Karriere.Ich habe geahnt, dass ich in der Startelf stehen könnte. Ich stand in dieser Woche im Training oft in der ersten Elf.Erfahren habe ich es am Freitag im Hotel.Ich war schon etwas aufgeregt, aber nicht total nervös. Die Vorfreude war ja auch da.Der Trainer hat mich bei meiner Auswechslung beglückwünscht. Er sagte, es sei ein gutes Debüt gewesen.Ich weiß, dass ich körperlich noch zulegen muss. In der zweiten Liga geht's schon richtig zur Sache.