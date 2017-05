Vermischtes BY Bayern

07.05.2017

5

0 07.05.2017

Weiden/Amberg. Besonders das Rennen um die Autos bleibt spannend bis zum Schluss. "Die Bieter bei unserer Traumauktion haben am Wochenende Vollgas gegeben", erzählt Dominique Held vom Verlagshaus Oberpfalz-Medien am Sonntag. "Zwei Drittel der Angebote wurden stark beobachtet. Die Zahl der Teilnehmer ist zudem auf 4800 gewachsen." Die Projektleiterin erwartet eine heiße Schlussphase. Enden doch im Laufe des morgigen Dienstags bis 22 Uhr nach und nach alle Auktionen der Internet-Versteigerung. "Auf die Autos gibt es schon Gebote, aber die aktuellen Höchstgebote sind absolute Schnäppchen", so Held. "Auch wurde auf einige Kracher noch gar nicht geboten." Alle 2000 Produkte und Gutscheine sind nach wie vor zu ersteigern. Also kann jeder, der sich schnell kostenlos registriert und bietet, noch das eine oder andere Schnäppchen machen. Bild: Tobias Schwarzmeier

___Alle Infos und Registrierung unter: