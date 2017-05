Vermischtes BY Bayern

14.05.2017

München. Rund 7000 Katholiken haben am Samstag auf dem Münchner Marienplatz einen Festgottesdienst zu Ehren der bayerischen Schutzpatronin Maria gefeiert. Die Messe zur Einführung des Festtages der "Patrona Bavariae" vor 100 Jahren wurde vom Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx zelebriert. Gläubige aus allen bayerischen Bistümern waren zuvor in einer Sternprozession zur Mariensäule auf dem Marienplatz gezogen. Das Fest "100 Jahre Patrona Bavariae" begann schon am Freitag mit einer Jugendnacht. Bild: dpa