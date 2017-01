Vermischtes BY Bayern

20.01.2017

20.01.2017

Würzburg. Staatsanwaltschaft und Verteidigung liegen nach der Messerattacke auf eine junge Frau in Unterfranken mit ihren Strafmaßforderungen für den mutmaßlichen Täter weit auseinander. Die 23-Jährige war im Schlosspark von Wiesentheid (Kreis Kitzingen) niedergestochen worden; sie überlebte nur knapp. Nach dem Willen der Anklage soll der Ex-Freund (20) des Opfers dafür für 14 Jahre hinter Gitter, wie am Donnerstag aus seinem Plädoyer vor dem Landgericht Würzburg hervorging.

Als der junge Mann erkannt habe, dass er seine Ex-Freundin nicht zurückgewinnen könne, habe er mit "absoluter Tötungsabsicht" gehandelt, sagte Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen. Der 20-Jährige hatte zugegeben, seiner Ex-Freundin drei Stiche in Hals, Kopf und Nacken versetzt und den Park in dem Glauben verlassen zu haben, dass sie tot sei.Nach Ansicht des Staatsanwalts ist er voll schuldfähig. Auch sei seine Strafe nicht zu mildern, weil sein Opfer überlebt habe. Heute sitzt sie im Rollstuhl und wird ihr Leben lang auf pflegerische Hilfe angewiesen sein.Die Verteidiger des 20-Jährigen sehen die Tat hingegen als versuchten Totschlag. Außerdem sei er als Jugendlicher zu bestrafen, nicht als Erwachsener. Die Jugendgerichtshilfe gab für den 20-jährigen keine Empfehlung ab. Die Verteidigung stellte ihn als pubertär dar: Er habe sich vier Tage nach dem Kennenlernen mit seiner damaligen Freundin verloben wollen. "Ich kann mir nichts Unreiferes vorstellen", so ein Verteidiger. Er beantragte sechseinhalb Jahre Haft.Einen Komplizen (19) sah der Staatsanwalt als Mittäter. Er habe die Frau in den Park gelockt. Die Anklage forderte neun Jahre Gefängnis. Seine Verteidiger hingegen sagten, er habe nur Beihilfe geleistet. Eine Strafe von viereinhalb Jahren sei ausreichend. Das Gericht will sein Urteil am 26. Januar verkünden.