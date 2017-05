Vermischtes BY Bayern

01.05.2017

2

0 01.05.2017

Nürnberg. Tierschutz-Aktivisten haben in Nürnberg während einer Vorstellung im Tiergarten mit spektakulären Mitteln auf die umstrittene Haltung von Delfinen aufmerksam gemacht. Zunächst zündeten sie am Beckenrand eine Rauchbombe, anschließend sprangen sie in Neoprenanzügen zu den Tümmlern ins Wasser. Dort hob das Trio - ein Mann und zwei Frauen im Alter zwischen 27 und 44 Jahren - laut Polizeiangaben vom Sonntag mehrere Plakate hoch, um gegen die Haltung der Tiere in Delfinarien zu protestieren.

Sowohl Tierpfleger als auch Zuschauer nahmen den Vorfall am Samstag gelassen, wie der stellvertretende Direktor des Tiergartens, Helmut Mägdefrau, am Montag sagte. "Die Stimmung war eindeutig pro Tiergarten." Mägdefrau war gemeinsam mit dem Direktor Dag Encke zufällig nur rund 150 Meter vom Delfinarium entfernt, als die Rauchbombe gezündet wurde - beide seien direkt zum Becken gelaufen.