München. Eine Studentin soll ihren Freund beim Liebesspiel mit einer Handkreissäge getötet haben. Heimtückischer Mord oder "nur" Totschlag? Die Einschätzungen von Anklage und Verteidigung gehen auseinander.

"Nicht aus Heimtücke"

Eine wegen Mordes angeklagte Studentin hat gestanden, ihren Freund beim Liebesspiel mit einer Handkreissäge umgebracht zu haben. Totschlag - oder heimtückischer Mord? In ihren Plädoyers vor dem Landgericht München schätzten Anklage und Verteidigung die Tat am Freitag unterschiedlich ein. Entsprechend reichten die Forderungen in den nicht öffentlichen Plädoyers von zehn Jahren Haft bis lebenslänglich.Die Pädagogik-Studentin hatte während des Prozesses gestanden, ihren damaligen Lebensgefährten Ende 2008 in Haar bei München getötet zu haben. Die Staatsanwältin gehe von heimtückischem Mord aus, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde nach den Plädoyers. Eine besondere Schwere der Schuld bestehe aber nicht. Weil der Tote an den Verletzungen schnell gestorben sei, habe er auch keine besonderen Qualen erlitten.Die Verteidigerin der Angeklagten plädierte hingegen auf Totschlag und eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren. "Die Geschichte ist vielschichtiger als die Anklage es darstellt", sagte sie im Anschluss an ihr rund einstündiges Plädoyer. Die Tat ist ihrer Auffassung nach nicht aus Heimtücke geschehen. Man könne nicht beweisen, dass das Opfer zum Tatzeitpunkt gefesselt und damit wehrlos war.Dass ihr Liebhaber gefesselt war, hatte die Angeklagte in einem Tagebuch geschildert - allerdings erst zwei Jahre nach der Tat. Für die Verteidigerin kann das Buch deswegen nicht als Beweismittel dienen: "Vielleicht ist es einem Fantasiegebilde entsprungen, vielleicht war es eine nachträgliche Rechtfertigung für sie selbst." Doch die rechtsmedizinischen Gutachten stimmen laut Staatsanwaltschaft mit den Aufzeichnungen überein.Die Adoptiveltern des Opfers, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, stellten keinen Antrag auf ein Plädoyer. Die Mutter habe am Freitag vor Gericht aber erneut betont, dass sie ihren Sohn nie als gewalttätig erlebt habe, sagte ihr Anwalt.Das letzte Wort hatte die Angeklagte. Nach den Angaben ihrer Verteidigerin entschuldigte sie sich unter Tränen erneut bei den Eltern des Opfers. Nach derzeitiger Planung will das Gericht sein Urteil am 19. Mai verkünden.