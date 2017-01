Vermischtes BY Bayern

20.01.2017

20.01.2017

Traunstein/Schneizlreuth. Im Fall des Brandinfernos von Schneizlreuth mit sechs Toten hat die Staatsanwaltschaft Traunstein Anklage gegen einen früheren Bürgermeister der Gemeinde erhoben. Dem Mann werde fahrlässige Tötung in 6 Fällen, fahrlässige Körperverletzung in 18 Fällen sowie falsche uneidliche Aussage vorgeworfen, teilte die Anklagebehörde am Donnerstag mit.

Es bestehe der hinreichende Verdacht, dass der Mann das Landratsamt nicht über den baurechtswidrigen Zustand des Pfarrbauernhofs informiert und die Durchführung einer Feuerbeschau in dem Gebäude unterlassen habe. Zudem habe er als Zeuge vor Gericht seinen Kenntnisstand vom Umfang der Nutzung des Gebäudes zu Übernachtungszwecken unzutreffend dargestellt.Bei dem Brand waren an Pfingsten 2015 sechs Mitarbeiter einer Baufirma aus Niederbayern ums Leben gekommen, fast 20 Gäste wurden teils schwer verletzt. Ursache für das verheerende Feuer war wahrscheinlich eine weggeworfene Zigarette.Ein Sprecher des Landgerichts sagte, der Beschuldigte bekomme nun eine Frist, um sich zur Sache zu äußern. Danach entscheide eine Kammer, ob das Gericht die Klage annimmt. Der Ex-Bürgermeister ist derweil auf freiem Fuß. Das Traunsteiner Landgericht hatte den Inhaber einer Eventagentur wegen fahrlässiger Tötung zu drei Jahren Haft verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Während des Prozesses hätten sich Hinweise auf Straftaten durch frühere Mitglieder der Gemeindeverwaltung ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit.