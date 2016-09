Vermischtes BY Bayern

08.09.2016

München. Nach dem brutalen Angriff auf eine Elfjährige in München vor fast zwei Wochen ist ein Obdachloser (25) verhaftet worden. Ob er sexuelle Beweggründe hatte, sei unklar, berichtete die Polizei am Mittwoch, die den Mann am Donnerstag nach Gewalttätigkeiten gegen einen anderen Obdachlosen festgenommen hatte. Zeugenbefragungen sowie rechtmedizinische Ermittlungen ließen darauf schließen, dass er auch das Mädchen verletzt hatte. Die Kleine war mit dem Hund Gassi gegangen, als der Mann sie attackierte. Das Kind wurde so schwer verletzt, dass es stationär behandelt werden musste. Es konnte die Klinik jedoch zwischenzeitlich wieder verlassen.