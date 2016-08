Vermischtes BY Bayern

München. (dpa) Bei Auseinandersetzungen zwischen Fans des FC Bayern und des TSV 1860 München sind zwei Menschen verletzt worden. Nach dem Derby der beiden zweiten Mannschaften in der Fußball-Regionalliga Bayern seien am Sonntagnachmittag zwei rivalisierende Gruppen unweit des Stadions aufeinandergetroffen, teilte die Polizei am Montag mit. Bereits während des Spiels waren Anhänger der Vereine durch den Einsatz von Rauchkörpern, Bengalos und Böllern aufgefallen. Nachdem Fans diese auch auf das Spielfeld geworfen hatten, unterbrach der Schiedsrichter die Partie zeitweise. Im Lauf des Tages wurden fünf Menschen vorläufig festgenommen. 1860-Coach Daniel Bierofka wirkte nach Vereinsangaben in der 60. Minute beruhigend auf die "Löwen"-Krawallmacher ein, die Rauchbomben gezündet hatten. "Bis dahin war es ein richtig gutes Spiel", befand Bierofka, "aber wenn es in Richtung Körpergefahr geht, dann geht das entscheidend zu weit".