Vermischtes BY Bayern

18.01.2017

9

0 18.01.2017

Die Blechlawine wächst. Nach Berechnungen des ADAC ging es 2016 auf den Straßen zäher zu als je zuvor. Als Gründe dafür nennt der Autoclub mehr Baustellen und mehr Urlauber. Besonders oft standen die Autos demnach auf der A 3.

Höheres Verkehrsaufkommen

München. Die ADAC Staubilanz für 2016 zeigt, dass die Strecke von allen überregional bedeutsamen Autobahnen nicht nur in Nordbayern, sondern auch bundesweit die am meisten belastete Fernstraße im letzten Jahr war. Einer der besonders stark betroffenen Streckenabschnitte war Frankfurt-Würzburg.Der Autoclub zählte beim neuen Staurekord im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr, rund 694 000 nach 568 000 im Jahr 2015. Das sei so viel wie nie, teilte der Autoclub am Dienstag mit. Besonders betroffen war aufgrund seiner Ballungsräume und seines dichten Autobahnnetzes Nordrhein-Westfalen (rund 218 000 Staus), gefolgt von Bayern (über 126 000) und Baden-Württemberg (gut 75 000) als Transitländer in Richtung Süden. Aufgeschlüsselt nach Staus im Verhältnis zu Autobahnkilometern lief es in den Stadtstaaten und Millionenstädten Berlin und Hamburg am zähesten.Zum einen könnten Staus über entsprechende Meldesysteme in Fahrzeugen immer genauer erfasst werden, sagte ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Zum anderen werde aber auch mehr gefahren. "Es ist tatsächlich mehr Verkehr auf unseren Straßen als in früheren Jahren", sagte Hölzel. Er verwies dabei auf Angaben der Bundesanstalt für Straßenwesen, die für 2016 bei der Summe aller gefahrenen Kilometer von einem Plus von 2,5 Prozent ausgeht.Parallel zur Zahl der Staus stieg auch deren Gesamtlänge auf bundesweit auf knapp 1,38 Millionen Kilometer, 2015 waren es 1,13 Millionen. Die Staustunden beliefen sich auf 419 000 nach 341 000 im Vorjahr. Die meisten Staus zählte der ADAC im September, gefolgt von Juli und August. Früher war meist der Oktober der staureichste Monat.Mehr als im Jahr davor blockierten zudem Baustellen den Verkehr. Die Bautätigkeit habe um 15 Prozent zugenommen. Aufgrund der prognostizierten weiteren Steigerung all dieser Faktoren rechnet der ADAC auch für 2017 mit mehr Behinderungen.