10.02.2017

Bad Aibling. Punkt 6.45 Uhr setzte das Geläut ein. Der Klang der Kirchenglocken von Bad Aibling erinnerte am Donnerstag auf die Minute genau an das Zugunglück mit zwölf Toten und 89 teils lebensgefährlich Verletzten vor einem Jahr. Blumengebinde lagen an dem Denkmal, einem rostigen Eisenkoloss.

Auch an der Unfallstelle lagen Blumen, vor einem schlichten Holzkreuz brannten Kerzen. Für den Abend war an der Gedenkstätte nahe der Unfallstelle eine ökumenische Andacht geplant. Für die Bundesregierung hatte sich Staatssekretär Norbert Barthle (CDU) aus dem Verkehrsministerium angesagt, für den Freistaat Vize-Ministerpräsidentin Ilse Aigner (CSU). Vor zwei Monaten hatte das Landgericht Traunstein den Fahrdienstleiter der Deutschen Bahn wegen fahrlässiger Tötung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Angehörige und Verletzte geben jedoch auch der Bahn selbst eine Mitschuld.