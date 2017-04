Vermischtes BY Bayern

25.04.2017

Dasing. (uz) Es war "Snowy", die kleine Hündin, die am 18. November 2016 am frühen Morgen ihr Frauchen mit ihrem Bellen weckte und so verhinderte, dass Pferde beim Stallbrand auf dem Gelände der Western-City, dem Austragungsort der "Süddeutschen Karl May Festspiele" zu Schaden kamen. Der Hauptstall brannte zwar völlig aus, aber die 20 Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden.

Nun steht der Wiederaufbau an - und diesen unterstützt Marianne Sägebrecht mit einer Benefizlesung. Die Schauspielerin las am Wochenende aus ihrem Buch "Auf dem Weg nach Surinam", präsentierte dazu Autobiografisches und stellte geheime Koch- und Suppenrezepte vor. Ihr zur Seite stand Singer/Songwriter Ralf Glenk. Mitte der Achtziger Jahre feierte "Zuckerbaby" Marianne Sägebrecht mit "Out of Rosenheim" oder "Rosenkrieg" an der Seite von Hollywood-Filmgrößen wie Jack Palance, Michael Douglas, Kathleen Turner und Danny DeVito große internationale Erfolge.