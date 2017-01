Vermischtes BY Bayern

München. (dpa/nt/az) Kalt, kälter, Januar: Die Minustemperaturen haben Bayern weiterhin fest im Griff. So wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in der Nacht auf Sonntag in Reit im Winkl minus 19 Grad gemessen. Und frostig soll es zunächst weitergehen.

"Der Dauerfrost bleibt und die Temperaturen werden mit minus sieben bis minus vier Grad tagsüber am Montag weiter sinken", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts in München. "Da sich auch die Sonne meist erst am Nachmittag zeigt, fühlt es sich noch kälter an." Nachts soll es bis zu minus 19 Grad runtergehen. Im Laufe der Woche wird es in Bayern zwar etwas wärmer, Plusgrade werden kaum erreicht. Neuschnee wird nicht erwartet.Auch in der Region bleibt es in der neuen Woche durchgehend trocken, sagt NT/AZ-Wetterexperte Andi Neumaier. "Nur aus teilweise zähen Hochnebelfeldern können stellenweise geringer Schneegriesel oder ein paar Flocken fallen. Sonst ist aber auch immer wieder die Wintersonne mit dabei, und im weiterhin kalten Ostwind liegen die Höchstwerte bei minus 6 bis minus 1 Grad durchweg im Dauerfrost.""Nachts ist es weiter eisig, bei Aufklaren sind Minusgrade von 15 bis 20 Grad weiter keine Seltenheit. Ob dann zum Wochenende eine Milderung einsetzt ist ungewiss", prognostiziert Neumaier. Laut Wetterexperten ist der Januar damit ungewöhnlich kalt. Seit mindestens zehn Jahren war es nicht mehr so lange frostig.