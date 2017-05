Vermischtes BY Bayern

28.05.2017

0 28.05.2017

Rechtsextreme, Bundeswehr-Studenten und Heimatverliebte: Die "Identitäre Bewegung" ist ein Sammelbecken verschiedener Anhänger. In den sozialen Netzen gibt sie sich friedlich und zivilisiert - und ist deswegen besonders gefährlich.

"Ibster" nicht Hipster

Reell nur 100 Aktive

"Identitäre Bewegung" in der Oberpfalz Die rechtsextremistische "Identitäre Bewegung", die anfangs nur ein Netzphänomen war, hat inzwischen auch in der Oberpfalz Sympathisanten und Mitglieder. Darunter ist auch ein Bundeswehroffizier, gegen den der Militärische Abschirmdienst (MAD) ermittelt (wir berichteten). Der Absolvent der Bundeswehr-Universität in München ist bei einschlägigen Aktionen beobachtet worden. Zudem gibt es eine Reihe von Aktivisten, die offensichtlich sowohl an der Seite der "Identitären Bewegung" als auch bei Veranstaltungen der rechtspopulistischen Partei AfD auftreten. Mitteilungen auf Facebook lassen den Schluss zu, dass es auch eine Ortsgruppe Regensburg gibt. Darauf weist das Innenministerium hin. Im Jahr 2016 registrierten die bayerischen Sicherheitsbehörden in der Oberpfalz vier Aktionen der rechtsextremistischen Bewegung, darunter einmal in Weiden (Aufkleberaktion) und dreimal Regensburg (Aufkleberaktion, Flugblattaktion und Plakat-/Banneraktion). Dies geht aus einer Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Georg Rosenthal hervor. Zuletzt stürmten Aktivisten der "Identitären Bewegung" Anfang dieses Monats in der Universität Regensburg bei einer Podiumsdiskussion zum Nahost-Konflikt die Bühne. (paa)

Die Schnelligkeit der Kommunikation in der digitalen Welt macht eine Überwachung schwierig, außerdem sinken die Hemmschwellen. Michael Görtler, Politikwissenschaftler

München. Sie lichten sich im Trachtengewand ab, posten Bilder von Berggipfeln oder einer zünftigen Halben am Stammtisch. Der bayerische Ableger der "Identitären Bewegung" (IB) scheint in den sozialen Netzwerken beliebt zu sein. Unter Schlagworten wie #lederhosenrevolte präsentiert sie sich als heimatverbundene und vermeintlich friedliche Widerstandsbewegung.Doch die IB wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie wendet sich gegen eine angebliche Überfremdung der Gesellschaft durch Flüchtlinge. Der Militärische Abschirmdienst ermittelt gegen Studenten der Bundeswehr-Universität in Neubiberg bei München, die Verbindungen zur Gruppe haben sollen.Die Anhänger der Bewegung beschreiben sich auf ihrer Facebook-Seite als "weder radikal noch extremistisch". "Mia Bayern warn scho immer a bisserl gmiatlicher", liest man dort. Im Internet präsentieren sie sich gerne mit langen Bärten, hippen Mützen und schicken Filtern auf Instagram: #ibster ist ein anderer beliebter Hashtag der IB - in Anlehnung an "Hipster".Ein Sprecher des bayerischen Verfassungsschutzes warnt: "Die ,Identitäre Bewegung' ist Rechtsextremismus in neuem Gewand." Ihre völkische Ideologie versuche sie hinter studentischem Auftreten und neuer Sprache zu verschleiern, die man von Rechtsextremisten so nicht kenne.Auf Facebook hat der bayerische Ableger mehr als 11 000 Fans. Auf Instagram und Twitter sind es je rund 700. Auffallend viele - nur in Sachsen gibt es noch mehr. Dahinter steckt laut Verfassungsschutz eine erfolgreiche Selbstvermarktung. "Wir gehen davon aus, dass die IB kommerzielle Möglichkeiten nutzt, um ihre Inhalte stärker zu verbreiten. Durch eine scheinbar starke Reichweite wollen sie eine große Bewegung suggerieren", so der Sprecher. Zum aktiven Personenkreis zählen demnach nur rund 100 Personen. Darunter Neonazis, die früher in inzwischen verbotenen Gruppen aktiv waren.Die IB ist eine Gruppe, wie sie erst das Netz möglich macht. Rechtsextreme Inhalte können sich online effektiver verbreiten. "Die Schnelligkeit der Kommunikation in der digitalen Welt macht eine Überwachung schwierig, außerdem sinken die Hemmschwellen", sagt der Bamberger Politikwissenschaftler Michael Görtler. Macht man sich die Mühe, den Fans der IB Bayern bei Instagram zu folgen, zeigt sich: Auch hier gibt es Neonazis, die sich offen als "Nationalsozialisten", "Revisionisten" oder "arische Soldaten" bezeichnen.Zuletzt mauerten Mitglieder nicht nur den Eingang des bayerischen Flüchtlingsrats in München ein Stück weit zu. Sie unterstützten auch den Versuch, mit Hilfe eines kleinen Boots die Seenotrettung von Flüchtlingen im sizilianischen Küstenort Catania zu blockieren. IB-Anhänger versuchten außerdem, ins Bundesjustizministerium einzudringen."Die ,Identitäre Bewegung' hat ein klares rechtsextremes Verständnis", sagt auch der Rechtsextremismusforscher Hajo Funke. Weil die Anhänger ihren Anschluss ans bürgerliche Spektrum nicht verlieren wollten, riefen sie nur indirekt zur Gewalt auf. Dadurch seien sie besonders gefährlich - "jedenfalls so lange, bis das nicht von allen erkannt wird."