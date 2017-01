Vermischtes BY Bayern

29.01.2017

Fichtelberg. Huschala! Zehn Mutige - sieben Männer und drei Frauen - nahmen am Sonntag ein zweiminütiges Eisbad im Fichtelsee. Hunderte von Zuschauern beobachteten das spektakuläre Ereignis.

Luisenburg-Schauspieler Paul Hörmann hatte das eiskalte Event inszeniert, um auf das Hilfsprojekt "Kinder von heute" im Fichtelgebirge aufmerksam zu machen, wofür die Besucher gleich an Ort und Stelle spenden konnten. Die Zuschauer allerdings mussten auch Geduld mitbringen. In trotz Minusgraden schweißtreibender Arbeit mussten Helfer erst mit der Motorsäge dicke Eisbrocken aus dem zugefrorenen See sägen, um Platz zu schaffen für die unerschrockenen Eisbadenden (ausführlicher Bericht folgt) .