08.05.2017

Matheformeln, Textanalyse und Chemie - warum sollte man sich auch noch mit chinesischen Schriftzeichen plagen? Sieben Abiturienten erzählen, warum sie sich dafür entschieden haben.

Einzige Schule im Freistaat

Chance auf Chef aus China

München. Gaozhong bìyè yihòu wo hen gaoxìng! Nichts verstanden? Macht nichts. Die meisten Deutschen sprechen kein Chinesisch. Leon und sechs seiner Schulkameraden sind eine Ausnahme. Als erste Schüler Bayerns schreiben sie am Freitag im Münchener Sankt-Anna-Gymnasium eine Abiturprüfung in Chinesisch. Fünf Jahre lang haben sie Schriftzeichen geübt, Vokabeln gepaukt und das Hören trainiert. Harte Arbeit, aber "es war jede Sekunde wert", findet die 18-jährige Amelie.Momentan ist das Gymnasium die einzige Schule in Bayern, die Chinesisch ab Klasse 8 als dritte Fremdsprache anbietet, wissenschaftlich begleitet von der Universität Würzburg. Was die Schüler in vier Schulstunden pro Woche gelernt haben, ist beeindruckend: rund 800 Schriftzeichen seit 2012. Leon hat in seinem Block damit mehrere Seiten gefüllt - ein Aufsatz, wie er ihn auch im fast sechstündigen Abitur schreiben wird. Er muss einen chinesischen Text analysieren und einen deutschen Text übersetzen. Dazu die Übungen im Hörverstehen, vor denen Amelie großen Respekt hat, während Leon eher befürchtet, beim Schreiben nicht die richtigen Worte zu finden."Sie haben sich da durchgekämpft", lobt Rektorin Angelika Laumer. Chinesisch-Lehrerin Barbara Guber-Dorsch bestätigt: "Man muss jeden Tag etwas tun, sonst verschwindet es wieder." Englisch begegne einem jeden Tag, "bei Chinesisch fängt man bei Null an", sagt Lina. Warum tut man sich das an? "Chinesisch war etwas ganz Neues und verbunden mit einer ganz anderen Kultur", begründet Sarah. Anton reizte das Unbekannte. "Es sah nach viel Arbeit aus, aber auch viel Freude, nach etwas Neuem,"Das Engagement von Guber-Dorsch und zwei Austauschfahrten nach Nordchina und Taiwan taten ein Übriges. Lea hat bis heute Kontakt mit ihrer Austauschpartnerin, über Facebook. Und Leon will die Sprache gerne beruflich nutzen, vielleicht in Verbindung mit Wirtschaft oder Jura. Sinnvoll, findet der Sinologe Altenburger. Rund 900 Millionen Menschen weltweit sprechen Nordchinesisch. "Die Chance, dass man morgen einen chinesischen Chef hat, sind nicht so gering."