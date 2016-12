Vermischtes BY Bayern

22.12.2016

Augsburg. Ein ruhiges Weihnachtsfest sieht anders aus. Für rund 50 000 Augsburger heißt es am ersten Weihnachtstag: Früh aufstehen, Sachen packen und Wohnung verlassen. Grund ist eine Bombenentschärfung. Nach dem Fund einer riesigen Fliegerbombe soll der Sprengkörper ausgerechnet am Sonntag, dem ersten Weihnachtsfeiertag, entschärft werden, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Entschärfung macht eine großräumige Evakuierung des Augsburger Stadtteils Jakobervorstadt nötig. Dazu müssen ab 8 Uhr morgens Teile der Innenstadt geräumt werden, die Schutzzone umfasst rund 1500 Meter rund um die Fundstelle. Die Bombe war bei Bauarbeiten im historischen Stadtteil im Osten Augsburgs gefunden worden. Die Fliegerbombe britischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg ist mit 3,8 Tonnen die größte, die in der Nachkriegszeit im Stadtgebiet von Augsburg gefunden wurde, hieß es. Die meisten Fliegerbomben haben 250 oder 500 Kilo.