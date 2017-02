Vermischtes BY Bayern

Bad Wiessee. Im Katastrophenschutzzentrum von Bad Wiessee am Tegernsee hat sich am Montag eine gewaltige Explosion ereignet. Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt, neun Feuerwehrmänner erlitten zudem leichte Rauchvergiftungen. Zur Ursache der Detonation lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Allerdings berichteten Polizei und Bayerisches Rotes Kreuz (BRK) von Schweißarbeiten in dem Gebäude. Die Wache befindet sich in Nachbarschaft zur Polizeiinspektion. Es entstand Millionenschaden.

Nach den Ermittlungen hatte es gegen 13.50 Uhr eine oder mehrere Detonationen in dem Gebäude gegeben, in dem Feuerwehr und BRK untergebracht sind. BRK-Landesgeschäftsführer Leonhard Stärk bestätigte, dass vor der Explosion in dem Katastrophenschutzzentrum Schweißarbeiten an einem Boot der Wasserwacht vorgenommen worden seien. Anwohner wollen einen lauten Knall gehört haben. Die beiden Opfer im Alter von 34 und 42 Jahren erlitten bei der Detonation schwere Verbrennungen. Sie wurden in Kliniken geflogen, nachdem sie auf der Inspektion erstversorgt worden waren.