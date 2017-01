Vermischtes BY Bayern

30.01.2017

3

0 30.01.2017

Mit neuen Gesichtern im Vorstand startet die Kinder- und Jugendgruppe der Falken in die nächsten beiden Jahre. Neben den Neuwahlen stand in der Jahreshauptversammlung auch das Veranstaltungsprogramm 2017 im Mittelpunkt.

Im Sommer ab ins Watt Seit Jahren gelten die Falken als Hort einer vorbildlichen Freizeitgestaltung und Erziehung der Mädchen und Buben verschiedensten Alters. Auch für 2017 hat der Vorstand neben bewährten Veranstaltungen so manche neue Attraktion im Programm. Höhepunkt wird das Sommerzeltlager auf der Insel Föhr im August sein. In der Zeit vom 4. bis 16. August wird unter dem Motto "Wat denn - ins Watt?!" am Ufer der Nordsee in Zelten übernachtet.



Den Auftakt macht am Faschingssamstag, 25. Februar, der Falkenfasching mit Ballonweitflugprämierung im Valentin-Kuhbandner-Heim. Am 18. oder 25. März geht es ins Kurfürstenbad nach Amberg. Eingeladen sind die Kleinen zum Kids-Camp in Immenreuth (21. bis 23. April) und zur Herbstnacht auf der Tauritzmühle (29./30. Oktober). Auf Jugendliche ab elf Jahren wartet wieder die Kanufreizeit auf dem Regen (15. bis 17. Juni).



Der 45. Tag des Kindes hält am 28. Mai so manche Überraschung bereit. Im September beginnen wieder die Theaterproben für die Auftritte am 18. und 25. November im Valentin-Kuhbandner-Heim. Mit dabei ist man beim Weihnachtsmarkt (26. November), bei der Vdk-Weihnachtsfeier (2. Dezember) und der Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde (10. Dezember). Natürlich kommt für die Helfer-Crew der gesellige Teil nicht zu kurz. Als Dankeschön für das Theaterspielen sind die Akteure zum Pizzaessen am 17. Februar in die Fliegerschänke Strößenreuther eingeladen. Für das ganze Team wird ein Helferfest im Freizeitgarten organisiert. (hai)

Speichersdorf. (hai) Binnen zehn Minuten stand die neue Führungsriege. Einstimmig bestätigten die Mitglieder Vorsitzende Sandra Redel im Amt. Der 30-Jährigen stehen künftig mit Jana Krauss und Karin Gillich zwei neue Stellvertreterinnen zur Seite. Organisationsleiterin und Schatzmeisterin bleibt Claudia Fischer. Hermann Eisenhut unterstützt die Kassiererin. Neue Schriftführerin ist Stefanie Aleksa. Hilfe erhält sie von Kimberly Bading. Neue Beisitzer sind Timo Busch, Sandra und Markus Gillich sowie Trixi Krauss. Rechnungsprüfer sind weiterhin Manfred Gillich und Manfred Dorsch.Redel sprach von einem aktionsreichen Jahr mit monatlichen Aktivitäten. "Einmal mehr haben wir ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt." Lob und Respekt zollte sie vor allem der vergleichsweise kleinen Zahl an Helfern. "Man kann dieses ehrenamtliche Engagement nicht genügend würdigen", sagte sie. Die Vorsitzende schlug einen weiten Bogen vom Kinderfasching bis zum Weihnachtsmarkt. Höhepunkte waren das zehntägige Zeltlager in Sonthofen und der 44. Tag des Kindes mit 300 kleinen Gästen. Nach wochenlangen Proben im Herbst unterhielten drei Laienspielgruppen die über 250 Besucher der beiden Theaterabende. Beim Ostermarkt wurden Eier marmoriert, beim Weihnachtsmarkt Kerzen gestaltet. Die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde gestalteten die Falken ebenso mit wie die VdK-Weihnachtsfeier. Zwölf Kinder bewiesen ihre Bastelkreativitäten bei der Herbstnacht in der Tauritzmühle. 18 Teilnehmer verzeichnete das Bogenschießen. Durchschnittlich zehn Teilnehmer waren beim Kids-Camp und auf dem Fluss Regen beim Kanuwandern dabei.Wie viel Geld in die Kinderarbeit und wie viel Mühe in die Beantragung von Zuschüssen investiert wird, zeigte der Bericht von Kassierin Claudia Fischer. "So manche Falken-Veranstaltung sind volle Draufzahlgeschäfte, werden aber trotzdem aufrechterhalten", fasste sie zusammen. Trotz erheblicher Ausgaben hat sie ein Plus in der Kasse erwirtschaftet, wie Manfred Gillich bestätigte.Ins rechte Licht rückte die Kassiererin die irrige Auffassung, dass beim Kinderfest durch den augenscheinlich guten Getränke- und Essensumsatz ein größerer Erlös erwirtschaftet werden müsste. Viele kleine Ausgabenpositionen für die Attraktionen wie Zauberer, Karussell, Kletterturm, Musik schmälerten den Gewinn drastisch, rechnete sie vor. "Entsprechend rechne sich nicht einmal das Material beim Ostereiermarmorieren auf dem Ostermarkt und beim Kerzentauchen beim Weihnachtsmarkt, ergänzte Hermann Eisenhut. Der Kinderfasching sei von jeher ein Draufzahlgeschäft, meinte Gillich.Gemessen am Arbeitsaufwand sei das Theaterspielen mit Abstand am intensivsten, berichtete Fischer. Es sei eine immense Anstrengung, die Proben und Aufführungen zu begleiten und dann auch noch selbst mitzuspielen. Traurig stimmte Fischer, dass Kinder, die gerne mitspielen würden, von zu Hause keine Erlaubnis bekämen, aus Angst, dass die Eltern bei irgendetwas mithelfen müssten.