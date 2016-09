Vermischtes BY Bayern

05.09.2016

05.09.2016

Dachau. "Dahoam is dahoam". Aus tausenden Kehlen tönte am Samstag zum Abschluss des Country-Festes in den Kulissen der beliebten Familienserie die Lansinger "Nationalhymne". Angestachelt wurden die Besuchermassen von den Darstellern höchstpersönlich. "Da komm i her, da will i wieder hin." 10 000 Fans feierten beim Sommerfest und großen Fantag in Dachau ihre Lieblinge um Martin Kirchleitner (gespielt von Hermann Giefer), Uschi Kirchleitner (Silke Popp), Pfarrer Kurz (Hans Stadlbauer) und Roland Bamberger (Horst Kummeth). Die gaben Autogramme, ließen sich fotografieren und plauderten über den Alltag im fiktiven Dorf. Zur Country-Gaudi zählte ein Auftritt von Matthew Daniels. Wer Lust hatte, konnte in den angrenzenden Studios erleben, wie die Brunners, Lechners und Preissingers wohnen.