Vermischtes BY Bayern

21.05.2017

4

0 21.05.2017

München. Es ist ein Notfall, sagt der Polizist am Telefon. Die Rentnerin am anderen Ende der Leitung ist entsetzt. Ihre Adresse soll auf einer Liste von Einbrechern stehen? Die 74-Jährige schließt sofort alle Fenster und Türen. In den nächsten Stunden und Tagen ruft der angebliche Polizist immer wieder an. Jedes Mal hat er eine neue Horrorgeschichte. Voller Panik befolgt die Rentnerin jeden Rat: Sie räumt ihr Bankschließfach aus und packt ihren Schmuck und das Gold in einen Schuhkarton. In Absprache mit dem Mann vom Telefon stellt die Münchenerin den Karton vor ihrer Haustüre ab. Erst ihr Sohn erkennt den Betrug. Aber zu dem Zeitpunkt ist es schon zu spät - die Rentnerin hat mehrere Zehntausend Euro verloren.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) kam es in diesem Jahr in Bayern schon zu mehr als 1500 Vorfällen, bei denen falsche Polizisten ihr Glück versucht haben. Mehr als 2,8 Millionen Euro haben die Täter dabei erbeutet. "Die Anrufe falscher Polizeibeamter haben seit Mitte 2016 sehr stark zugenommen", sagt Alexander Groß, Sprecher des LKA. Vergangenes Jahr hat die Behörde 900 sogenannte "Callcenter-Betrüge" verzeichnet, dieses Jahr sind es bereits mehr als 2300. Dazu zählen Anrufe falscher Polizeibeamter ebenso wie Gewinnversprechen, wenn das Opfer angebliche Zoll- oder Transaktionsgebühren bezahlt.Die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich deutlich höher. Viele schämen sich, auf den Betrug hereingefallen zu sein. "Die angeblichen Polizisten sitzen häufig in der Türkei, die errichten da regelrechte Callcenter", sagt Groß. Eine falsche Telefonnummer besorgen sich die Täter im Internet. Die Täter rufen unter der 110 an oder besorgen sich sogar die Telefonnummer der örtlichen Polizeidienststelle. Die Polizei würde aber nie über die 110 anrufen."Bleiben Sie misstrauisch", rät der Münchener Polizeisprecher Florian Hirschauer. Denn gerade Senioren sind oftmals gutgläubig. Die Betrüger suchen im Telefonbuch deshalb gezielt nach Personen mit altdeutschem Namen. "Da wird dann einfach jede Mathilde und Hildegard angerufen", sagt der Polizeisprecher.