01.09.2016

München. (dpa) Zuschauer haben am Rande des Münchner NSU-Prozesses Semmeln und Snacks im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen.

Seit Beginn des Verfahrens gegen Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte gibt es im Sicherheitsbereich vor der Zuschauerempore belegte Brötchen, Kuchen und Schokolade zu kaufen.So können Zuschauer und Journalisten sich verpflegen, die ihren Platz auf der Empore verlieren würden, sobald sie den Sicherheitsbereich verlassen.Gezahlt wird in eine Kasse des Vertrauens - eigentlich. Laut Gericht wurden vor allem im Laufe des Jahres immer wieder Snacks gegessen, aber nicht bezahlt."Auf diese Weise ist für den Caterer allein in den letzten Monaten ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden", teilte das Oberlandesgericht München am Donnerstag mit. Weil der Caterer unter diesen Umständen nicht mehr bereit sei, weiter Snacks vor dem Gerichtssaal bereitzustellen, müsse der Imbissverkauf ab sofort eingestellt werden. Ein Wasserspender und ein Kaffeeautomat sollen nach Gerichtsangaben aber bleiben.