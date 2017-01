Vermischtes BY Bayern

31.01.2017

2

0 31.01.2017

Chiara Hartmann steht künftig an der Spitze der Landjugend Plössen. Mit einem in nahezu allen Positionen veränderten Führungsteam geht die Gemeinschaft in die nächsten zwei Jahre.

Von Tänzern in Vorstand

Speichersdorf/Plössen. Die Landjugend mit ihren 28 Mädchen und Jungs, 40 aktiven, 30 passiven und 140 Altmitgliedern gehört gesellschaftlich und kulturell in der Gemeinde zu den Aktivposten der Jugendarbeit. Dass sie auch organisieren kann, zeigte sich in der Jahreshauptversammlung. Binnen weniger Minuten gelang der Übergang zu einem komplett neuen Führungsgremium.Respekt verlangt aber auch, wie von der Gruppenarbeit bis zum Mega-Event mit Tausenden Besuchern nahezu 50 Veranstaltungen im Jahr gestemmt werden. Das belegte der Bericht der scheidenden Vorsitzenden Luisa Hartmann über das vergangene Vereinsjahr. Ihr folgt ihre Schwester, die 19-jährige bisherige Kassiererin und oberfränkische Bezirksvorsitzende Chiara Hartmann, nach. Neuer Stellvertreter ist Patrick Müller aus Selbitz, dritte Vorsitzende Katharina Hertel aus Windischenlaibach. Tanja Siebeneichner und Gabriel Ziegler kümmern sich um die Kasse. Annalena Pöllath und Franziska Höcht besetzen die Schriftführerposten. Die Mitglieder beschlossen, die Zahl der Beisitzer auf vier zu erhöhen. Diese sind Lea Deubzer, Nino Hartmann, Konstantin Böhm und Simon Beer. Für alle ausscheidenden Vorstandsmitglieder gab es Bildercollagen und Erinnerungsgeschenke."Wir waren im Jahr 2016 sehr fleißig und haben gezeigt, was wir können", meinte Luisa Hartmann mit Blick auf Ausflugsfahrten, Gemeinschaftsgruppenabende mit befreundeten Landjugenden, Männerkochen und Mädelsputzen, Skiausflüge, Ostereierfärben, Maibaumaufstellen, Weinfest, Plätzchenbacken und Weihnachtsfeier. Auch halfen Mitglieder beim Starkbierfest der Speichersdorfer Musikanten und der Speed-Stacking-WM in Speichersdorf mit und besuchten Theater- sowie Faschingsveranstaltungen. Vertreten war die Gemeinschaft zudem unter anderem beim Seifenkistenrennen, bei Volleyball-, Bubble-Soccer-, Lebendkicker-, Dart- und Fußball-Turnieren und dem "Tag der Landjugend" bei der Landesgartenschau in Bayreuth, Ebenso beteiligte sie sich am Ferienprogramm mit Tänzen und besuchte den Deutschen Landjugendtag in Niedersachsen.Beim Erntedankkronenwettbewerb im Kreislehrgut belegte sie den dritten Platz. Die Kindervolkstanzgruppe bereicherte den Almabtrieb in Neustadt am Kulm und die Seniorenweihnachtsfeier der Gemeinde. Dazu stellten die Jugendlichen ein viertägiges Festprogramm zum 45. Jubiläum auf die Beine, bei dem 200 Helfer im Einsatz waren. Das Jahr klang schließlich mit dem Adventsmarkt am Dorfplatz aus.Sandra Degelmann vom Bezirksvorstand, Christian Zimmermann vom Kreisverband, Konrad Schäffler von der Raiffeisenbank und Kreisjugendringvorsitzender Christian Porsch fanden kaum Worte, das Aktivitätenpensum zu würdigen. Porsch freute sich über die vielen jungen Menschen, die nun im Vorstand Verantwortung übernehmen. Hier arbeite mit Constantin Böhm auch der Erste mit, der durch die Kindervolkstanzgruppe frühzeitig an die Landjugend herangeführt werden konnte.An Terminen sind geplant: 8. bis 11. April Skiurlaub nach Fulpmes im Stubaital, 1. Mai Maibaumaufstellen in Plössen, 29./30. Juli Barbetrieb am Bürgerfest in Speichersdorf, 16. September Weinfest in Plössen.