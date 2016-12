Vermischtes BY Bayern

Gersthofen. Bei der Suche nach den vermissten Frauen (49 und 50) aus Gersthofen bei Augsburg hat die Polizei am Mittwoch zwei vergrabene Leichen entdeckt.

Wie die Beamten am Abend mitteilten, fiel den Polizeikräften bei der Suchaktion am Mittag eine verdächtige Stelle am Fluss Schmutter beim Ortsteil Hirblingen auf. Die Identifizierung dauert noch an.