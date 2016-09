Vermischtes BY Bayern

08.09.2016

08.09.2016

Rottach-Egern. Rund vier Jahrzehnte nach der standesamtlichen Hochzeit ist das Volksmusik-Duo Marianne und Michael Hartl vor den Traualtar getreten. Das Paar kam am Donnerstag - festlich gekleidet in bayerischer Tracht - zur katholischen St.-Laurentius-Kirche in Rottach-Egern am Tegernsee. Die Braut (63) trug Dirndl, der Bräutigam (67) Janker, der Brautstrauß war in weißen und zartrosa Blumen gehalten. "Als glückliches Ehepaar wollen wir uns nun Gottes Segen holen", hatte die Sängerin 2015 der "Zeit" gesagt. "Wir haben uns lange den Kopf zerbrochen und sind zu dem Entschluss gekommen: Eine Ehe ist erst komplett, wenn Gott sie beglaubigt hat", sagte damals ihr Mann. Unter den Hochzeitsgästen waren die Volksmusik-Kollegen Heino mit Frau Hannelore, Stefanie Hertel, Patrick Lindner sowie Moderator Frederic Meisner.