16.01.2017

Das Angebot war verlockend. Der Unternehmer Max Aicher bietet der Stadt Bad Reichenhall 4,5 Millionen Euro, wenn sie sich erfolgreich um die Landesgartenschau bewirbt. Am Ende stimmte der Stadtrat mit Mehrheit dafür.

Hoffen auf Profit

Bad Reichenhall. (dpa/räd) Der oberbayerische Kurort Bad Reichenhall bewirbt sich um die Landesgartenschau (LGS) im Jahr 2022 - neben Freyung im Bayerischen Wald und Tirschenreuth. Eine deutliche Mehrheit des Stadtrates stimmte am Samstag dafür, die Bewerbungsunterlagen für die Blumenschau abzugeben. "Ich bin sehr positiv gestimmt", sagte Oberbürgermeister Herbert Lackner (CSU) nach der Sitzung. Der Rathauschef hatte sich für eine Bewerbung stark gemacht. Die Frist lief am Sonntag ab. Im Ort war heftig um die Ausrichtung gerungen worden. Vor allem geht es um eine millionenschwere Bürgschaft, die Max Aicher aus dem nahen Freilassing zugesichert hat, sollte Bad Reichenhall den Zuschlag erhalten. Die 17 000-Einwohner-Stadt wäre Einspringer für das nahe gelegene Traunstein. Dort hatten die Bürger im vorigen Frühjahr gegen die Schau gestimmt. Das finanzielle Risiko schien vielen zu hoch.Am Samstag stimmten 21 Stadtratsmitglieder für das Projekt, nach Angaben Lackners gab es nur vier Gegenstimmen. Mit seiner zugesagten Bürgschaft über rund 4,5 Millionen Euro würde der Stahlproduzent Aicher im Falle des Zuschlages fast die Hälfte des finanziellen Risikos abdecken. Der gebürtige Reichenhaller macht freilich keinen Hehl daraus, dass er sich von der Gartenschau einen Profit für die Seilbahn auf den Predigtstuhl erhofft, die zu seiner Unternehmensgruppe gehört. Die LGS soll nach den Vorstellungen Lackners deutschlandweit die erste alpine Schau dieser Art und der Predigtstuhl in das Konzept eingebunden sein. Die Predigtstuhlbahn aus dem Jahr 1928 gilt als älteste im Original erhaltene Kabinenseilbahn der Welt und steht unter Denkmalschutz.Die Aicher-Gruppe erwirtschaftet nach eigenen Angaben im Jahr eine Milliarde Euro. In Bayern und Ungarn produziert Aicher pro Jahr an die 1,5 Millionen Tonnen Stahl. Zur Aicher-Gruppe gehört auch das Rohrwerk-Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg - sowie bis zur Schließung im Jahr 2002 das Maxhütte-Stahlwerk. Dessen unter Denkmalschutz stehende Anlagen gehören ebenfalls Aicher und sollen weitgehend abgerissen werden. Lediglich der Hochofen könnte erhalten werden. Dessen Konservierung würde eine Million Euro kosten, insgesamt wären fünf Millionen Euro erforderlich, um den Bereich um den Hochofen als Museum mit Kunst und Kultur nutzbar zu machen. Ein Finanzierungskonzept fehlt bislang. (Angemerkt)