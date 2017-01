Neue Web-Präsenz für Bayerns Polizei

Vermischtes BY Bayern

24.01.2017

24.01.2017

München. (dpa) Nach Uniformen, Streifenwagen und Hubschraubern präsentiert sich nun auch der Internetauftritt der bayerischen Polizei in Blau statt Grün. Die Seite sei nun moderner, komfortabler und informativer, teilte das Innenministerium in München am Montag mit.

Zum Angebot gehörten nicht nur aktuelle Pressemeldungen und Fahndungsaufrufe, sondern auch Tipps zum Schutz vor Verbrechern. Außerdem sind die rund 22 000 Seiten nun auch auf Smartphones und Tablets gut les- und durchsuchbar. "Es ging uns um eine zeitgemäße Darstellung der Internetseiten und vor allem um eine deutlich übersichtlichere Struktur", erläuterte Minister Joachim Herrmann bei der Präsentation.Der neue Internetauftritt der Polizei: