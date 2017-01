Vermischtes BY Bayern

17.01.2017

11

0 17.01.201711

Nürnberg. Eine Drogenaffäre überschattet die Nürnberger Fastnacht: Der Nürnberger Faschingsprinz Prinz Oliver I. sitzt seit Freitag wegen des Verdachts auf Kokainschmuggel in Untersuchungshaft bestätigte die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Montag. Der 36-Jährige war Anfang Januar als Faschingsprinz inthronisiert worden.

Wohl nicht zum ersten Mal

Einsame Prinzessin

Die Ermittler werfen dem verheirateten Nürnberger vor, mehrere Hundert Gramm Kokain aus Spanien nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Das Rauschgift sei Ende vergangener Woche bei einer Polizeikontrolle in seinem Wagen entdeckt worden, berichtete eine Sprecherin der Anklagebehörde.In Sicherheitskreisen hieß es, er habe schon länger im Visier der Ermittler gestanden. Es gebe Hinweise, dass er bereits mehrfach Drogen geschmuggelt habe. Der Festausschuss Nürnberger Fastnacht hatte den Mann im November 2016 zum Faschingsprinzen, seine Ehefrau zur Faschingsprinzessin gekürt.Entsetzt zeigte sich die Vorsitzende des Festausschusses, Angelika Wimmer. "Da bin ich jetzt fertig und finde keine Worte", sagte sie, die von der Nachricht überrascht wurde. "Damit trifft man uns auf dem falschen Fuß."Aufgefallen sei ihr, dass Prinzessin Assol I. bei einer Karnevalsveranstaltung am Sonntagabend unbegleitet aufgetreten sei. Für das Fernbleiben des Prinzen seien "persönliche Gründe" genannt worden. "Das kommt immer mal vor, dass der Prinz oder seine Prinzessin aus persönlichen Gründen bei Veranstaltungen fehlen", sagte Wimmer. Deswegen sei sie darüber nicht überrascht gewesen.Unklar war am Montag das weitere Vorgehen des Festausschusses. Einen neuen Prinzen zu benennen, dafür sei es allerdings zu spät, stellte Wimmer klar. Broschüren und Programme mit Namen und Konterfei des Prinzenpaars stünden kurz vor dem Andruck. Und auch Verträge mit Veranstaltern über Auftritte des Prinzenpaars bei Prunksitzungen seien unterzeichnet.