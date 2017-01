Vermischtes BY Bayern

26.01.2017

26.01.2017

Speichersdorf. Das "Zur Linde"-Schießsportzentrum hat sich zum Herzstück der oberfränkischen Schützenelite gemausert. Wie Schützenmeister Norbert Bock in seinem Rückblick berichtete, fanden auf der Anlage vier Durchgänge der Oberfrankenliga statt. Acht Mannschaften kämpften um den Titel des Oberfränkischen Meisters. Dabei sorgt Bocks Team für professionelle Rahmenbedingungen.

Plätze zwei und drei

Die "Zur Linde"-Schützen haben aber auch vereinsintern ein sportlich und organisatorisch bewegtes Jahr hinter sich. In den Rundenwettkampf 2016/17 sind zwei Mannschaften gestartet. Das Luftpistolenteam überwintert aktuell auf Platz drei. Die Luftgewehrriege belegt Platz zwei. Bei den Bezirksmeisterschaften in Lichtenfels belegte Dominik Busch (LP) einen Rang im vorderen Mittelfeld. In Pfreimd ging in den Schülerdisziplinen LG stehend/Dreistellung Daniel Busch an den Start. Bei seiner zweiten großen Meisterschaft belegte er im Dreistellungskampf mit 178 Ringen Rang vier. Bei den Deutschen Meisterschaften in München/Hochbrück schaffte Michael Buchbinder mit der Mannschaft Hubertus Knölling im Kleinkaliber 3x20 mit 569 Ringen und im KK 3x40 mit 1131 Ringen Platz sieben. "Es ist schon immer ein hartes Stück Arbeit, zu den Bayerischen oder Deutschen Meisterschaften zu gelangen", zollte Bock dem 29-Jährigen Respekt.Beim Eröffnungsschießen wurde an zwei Vereinsabenden das Gesellschaftsschießen ausgetragen. Es zählten das beste Blattl und die höchste Serie im Wechsel. Mit einem 17,5-Teiler gewann Karl Bäuml. Mit einer 92er-Serie belegte Norbert Bock Platz zwei. Dritter wurde mit einem 35,1-Teiler Margit Schindler. Der Renner war laut dem Schützenmeister wieder das Bürgerschießen mit 163 Einzelschützen und 76 Mannschaften, das der Verein trotz einer dünnen Personaldecke gestemmt habe. Gemeindekönigin wurde Sophia Ziegler (35,3 Teiler), Gemeindejugendkönigin Paula Klein (52,7 Teiler). Das beste Blattl erzielte Uwe Frank (15,7 Teiler).Die neue und beheizte Bogensportanlage hat den Schützen einige neue Mitglieder beschert. Hier wird jeden Mittwoch unter der Leitung von Christian Walter fleißig trainiert. Florian Rodoy, Thomas Reckziegel, Rainer Marterer und Norbert Bock haben eine neue Leuchtreklame montiert und in Betrieb genommen sowie den Schaukasten beleuchtet.