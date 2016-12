Polizisten an Kirchen

Bonn/München. Deutsche Kirchen sollen nach dem Anschlag von Berlin offene Orte bleiben. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, rechnet nicht mit starkem Polizeischutz an Weihnachten. "Die Sicherheitsbehörden sind klug genug, um einzuschätzen, wo das sinnvoll ist", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München.

Es sei unmöglich, alle 24 500 katholischen Kirchen in Deutschland zu schützen, meint Matthias Kopp, Sprecher der Deutschen Bischofskonferenz, der Deutschen Presse-Agentur (Bonn). "Die Polizei kann nicht überall sein. Aber an Kirchen mit Brennpunkten sollte die Präsenz erhöht werden", erklärte der Landesvorsitzende Hans-Jürgen Kirstein.