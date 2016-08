Vermischtes BY Bayern

31.08.2016

5

0 31.08.2016

Sie warf ihm Lügen vor und stach auf ihren Verlobten ein - jetzt steht eine Frau wegen Mordversuchs vor Gericht. Eine ihrer Aussagen verblüfft dabei besonders.

Alkohol als Ursache

Arbeiten. Und heiraten. Die Angeklagte über ihre Zukunftspläne

München. Trotz der Messerattacke auf ihren Verlobten, bei der er schwer verletzt wurde, wollen Täterin und Opfer den Bund fürs Leben schließen. Im Prozess wegen Mordversuchs vor dem Landgericht München I antwortete die 43 Jahre alte Angeklagte am Mittwoch auf die Frage des Vorsitzenden Richters nach ihren Zukunftsplänen: "Arbeiten. Und heiraten". Bei dem Wunsch nach der Eheschließung sei der Mann "die treibende Kraft", sagte die Verteidigerin am Rande der Sitzung.Die geschiedene Mutter von fünf Kindern hatte laut Anklage am 3. Oktober 2015 ihrem gleichaltrigen Verlobten in dessen Wohnung während seines ausgiebigen Mittagsschlafs ein Küchenmesser in die Brust gestoßen und dem erwachenden und sich wehrenden Opfer noch vier weitere Stichverletzungen zugefügt. Anschließend habe sie das Blut weggewischt, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der konnte nach etwa einer Stunde mit dem Handy die Rettungsleitstelle verständigen. Vor Gericht war die Angeklagte weitgehend geständig. Die gelernte Köchin hatte an der Aufrichtigkeit ihres Freundes gezweifelt. Er habe immer nur gelogen, sagte die Frau, "das war unser Streit". Als er sie gebeten habe, ihn zu heiraten, habe sie ihn ermahnt, sie müsse ihm aber vertrauen können.Die Angeklagte hat nach ihrer Schilderung schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Deshalb habe sie ein Alkoholproblem gehabt und sei mehrmals im Entzug gewesen. Am Tattag habe sie nach wochenlanger Enthaltsamkeit einen schweren Rückfall gehabt, sagte die 43-Jährige. Jetzt sei das Thema Alkohol für sie erledigt. Der Prozess dauert an.