Rettung für die Sandkerwa

07.05.2017

Liebe empfänden die Bamberger zu ihrer Sandkerwa, sagt der Oberbürgermeister. Die überraschende Absage des traditionsreichen Festes will er nicht hinnehmen. Eine Task Force soll's richten.

Bamberg. Die Arbeitsgruppe soll dieses Jahr einspringen und auch ein Konzept für die Zukunft erarbeiten, teilte die Stadt am Samstag mit. Oberbürgermeister Andreas Starke will die Leitung der Task Force selbst übernehmen und nun möglichst rasch Kontakt mit Standbetreibern, Schaustellern und allen weiteren Beteiligten aufnehmen. Bereits in der Sitzung des Stadtrats am 24. Mai will er Ergebnisse präsentieren. Die Veranstalter hatten die für Ende August geplante Sandkerwa überraschend abgesagt und dies mit der aktuellen Sicherheitslage und finanziellen Risiken begründet. Am Samstag bekräftigten sie die Absage.Das traditionsreiche Fest lockte in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Hunderttausend Besucher in die oberfränkische Domstadt. Starke will nun die Kräfte bündeln. Meinungsverschiedenheiten aus der Vergangenheit müssten beiseite geschoben werden, betonte er am Samstag.