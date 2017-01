Vermischtes BY Bayern

19.01.2017

19.01.2017

Eine Frau steckt sich mit dem HI-Virus an und verlangt von ihrem früheren Partner vor Gericht ein hohes Schmerzensgeld. Der Mann weigert sich, zu zahlen - und führt eine ziemlich krude Begründung an.

Zweifel entscheidend

Jeder selbst verantwortlich

München. Eine Frau fordert vor dem Oberlandesgericht München 160 000 Euro Schmerzensgeld von dem Mann, der sie mit HIV angesteckt haben soll. Das Landgericht München hatte in vorheriger Instanz bereits ein Schmerzensgeld von 110 000 Euro bewilligt, wogegen der Beklagte Rechtsmittel einlegte.Die heute 60-Jährige hatte ihn 2012 kennengelernt und nach eigenen Angaben vor dem ersten Sex einen Aidstest verlangt, weil seine frühere Lebensgefährtin an einer Immunschwäche gestorben war. Er habe allerdings entgegen der Absprache nur einen Gesundheitscheck und keinen Aidstest gemacht und gesagt, bei ihm sei alles in Ordnung.Daraufhin schlief die Klägerin im Juli 2012 zum ersten Mal mit ihm. Dass sie sich dabei direkt mit dem HI-Virus ansteckte, bezeichnete ein sachverständiger Arzt am Mittwoch als unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher sei eine Ansteckung bei einem späteren Geschlechtsverkehr.Der Zeitpunkt ist wichtig, weil die Klägerin bereits Zweifel an dem fälschlich behaupteten Aidstest gehabt haben könnte. Dann könne eine "eigenverantwortliche Selbstgefährdung" der Frau nicht ausgeschlossen werden. Dies könnte Auswirkungen auf die Höhe des Schmerzensgeldes haben. Die Klägerin wischte sich bei den Ausführungen immer wieder Tränen aus den Augen.Doch für die Frau kam noch schlimmer: Selbst die Anwältin des Beklagten entschuldigte sich bei den Prozessbeteiligten dafür, dass sie im Auftrag ihres abwesenden Mandanten die Expertise einer Ärztin vorlas, in der es hieß, das HI-Virus gebe es überhaupt nicht und Aids habe damit rein gar nichts zu tun.Es ist nicht das erste Mal, dass eine HIV-Infektion die Justiz beschäftigt. Nach Angaben der Deutschen Aids-Hilfe gab es seit 1987 50 Strafrechtsprozesse, von denen zwei noch nicht abgeschlossen sind. Zivilprozesse kämen seltener vor. Die Aids-Hilfe lehnt die Strafbarkeit der HIV-Übertragung ab. Sie bürde, so die Begründung, Menschen mit HIV einseitig die Verantwortung auf. Jeder Mensch könne und müsse selbst für Schutz sorgen.