Vermischtes BY Bayern

11.05.2017

11.05.2017

München. (nt/az) Die Erinnerung an die bayerischen Streitkräfte soll nicht weiter beschmutzt werden. Ein neues Tauben-Abwehrnetz, das am Donnerstag an der Münchener Feldherrenhalle montiert wurde, soll künftig das Denkmal gegen die Hinterlassenschaften der gefiederten Übeltäter schützen. Zuvor waren die Skulpturen (rechts im Bild das Bronzestandbild des Heerführers Carl Philipp Fürst von Wrede) gründlich gereinigt worden. Bild: dpa