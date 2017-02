Vermischtes BY Bayern

15.02.2017

0 15.02.2017

Nürnberg/München. In der V-Mann-Affäre beim Landeskriminalamt (LKA) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen sechs Beamte erhoben. Den Ermittlern wird nach Angaben der Nürnberger Behörde vom Mittwoch Diebstahl in mittelbarer Täterschaft, Strafvereitelung im Amt, uneidliche Falschaussage und Betrug vorgeworfen - wobei nicht alle Beschuldigten wegen sämtlicher Delikte angeklagt sind.

Alle sechs Beamten wurden vom Dienst suspendiert. Einer der Beschuldigten war im Zuge der Ermittlungen bereits vor einem Jahr des Dienstes enthoben worden. Die anderen fünf Beamten - unter ihnen auch Führungskräfte - wurden am Dienstag suspendiert, wie ein LKA-Sprecher sagte. Betroffen ist auch ein Kriminaldirektor, der bis vor kurzem die für das Oktoberfest-Attentat zuständige Sonderkommission leitete. Es geht bei den Ermittlungen um einen Spitzel des LKA bei der Rockerbande "Bandidos". Dieser war im Jahr 2011 an einem Diebstahl von Minibaggern und weiteren Kleinbaumaschinen in Dänemark beteiligt. Einer der Kommissare, der in der Nürnberger Außenstelle des LKA arbeitete, war Kontaktmann des sogenannten V-Manns. Er und ein weiterer Beamter sollen die Straftat des Spitzels nicht nur gedeckt, sondern sogar in Auftrag gegeben haben.Die anderen vier Beamten sollen von der Beteiligung des Spitzels an dem Diebstahl gewusst haben. Indem sie unvollständige oder falsche Informationen an die Polizei weitergaben, verhinderten sie Ermittlungen in dem Fall. Dafür wurden laut einer Ermittlungsakte auch Akten über den V-Mann-Einsatz gefälscht. Drei der Beamten wird zudem vorgeworfen, als Zeugen in einem Drogenprozess gegen den V-Mann falsche Angaben gemacht zu haben.Innenminister Herrmann (CSU) sagte dazu, Gerichte müssten sich darauf verlassen können, dass Beamte "wirklich die volle und reine Wahrheit sagen". "Wenn das nicht der Fall gewesen sein sollte, ist das auch aus meiner Sicht völlig inakzeptabel", betonte Herrmann. Der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Franz Schindler, fragte, warum der Kriminaldirektor trotz der Ermittlungen gegen ihn zum Leiter der Sonderkommission zum Wiesn-Attentat bestellt wurde. "Erst nachdem der Opferanwalt beim Generalbundesanwalt interveniert hatte, wurde er abgelöst. Dies wirft kein gutes Licht auf das Landeskriminalamt und das Innenministerium", sagte Schindler.