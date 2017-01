Vermischtes BY Bayern

22.01.2017

Ein 26-jähriger Syrer ist in einer Asylbewerberunterkunft in Zapfendorf im Landkreis Bamberg erstochen worden. Es gibt keinen Hinweis auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund, wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Bamberg am Sonntag mitteilten. Die Kripo habe eine Sonderkommission eingerichtet.

Ermittler gehen von Gewaltverbrechen aus

Zapfendorf. (dpa/jak) Der Mann war am Freitag von einem Verantwortlichen der Asylbewerberunterkunft Unterleiterbach tot in einem Zimmer gefunden worden. Der Leichnam wies mehrere tödliche Stichverletzungen auf. Kriminalbeamte und ein Staatsanwalt aus Bamberg nahmen umgehend die Ermittlungen am Tatort auf und sicherten umfangreich Spurenmaterial.Aufgrund der Auffindesituation und der Verletzungen an der Leiche, gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus. Eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Obduktion bestätigte eine massive Gewalteinwirkung auf den Körper des Mannes. Der Leichnam des 26-Jährigen wies mehrere Stichverletzungen auf, die tödlich waren. Die Kripo Bamberg hat eine Sonderkommission (SoKo) eingerichtet, um die näheren Umstände zu klären, die zum Tod des Mannes führten und um Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen zu erlangen.Bis Sonntag war die Identität des Mannes unklar, doch mittlerweile steht fest: Bei dem Toten handelt sich um einen 26 Jahre alten Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit, der in der Asylbewerberunterkunft in Unterleiterbach wohnte.Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft laufen auf Hochtouren.Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund haben sich bisher nicht ergeben. Weitere Auskünfte wollten Staatsanwaltschaft und Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht geben.