24.01.2017

0 24.01.2017

Die Familie war tief zerstritten. Vor einem Jahr eskalierte die Situation: Der Mann griff zu seinen Waffen und schoss mehrfach. Ein 89 Jahre alter Mann muss nach einem tödlichen Familiendrama für achteinhalb Jahre ins Gefängnis.

Handy war die Rettung

"Völlig unbeabsichtigt"

Memmingen. Das Landgericht Memmingen verurteilte den greisen Sportschützen, der mehrere Waffen legal besaß, am Montag wegen Totschlags und versuchten Totschlags. Ursprünglich war der Mann wegen Mordes angeklagt. Der psychologische Gutachter hatte bei ihm aber eine Demenz festgestellt. Dadurch war der Mann bei der Tat möglicherweise vermindert schuldfähig.Der Rentner hatte vor knapp einem Jahr bei einem Familienstreit in Westerheim im Unterallgäu seinen Sohn erschossen, nachdem es in der Familie immer wieder Streit um Geld gab. Der 42 Jahre alte Ehemann der Enkelin des Angeklagten überlebte leicht verletzt - die Kugeln waren an seinem Handy und seinem Schlüsselbund abgeprallt.Die beiden Männer hatten in der Garage des alten Mannes Reifen verladen, als die Situation eskalierte und der Rentner plötzlich seinen Revolver zog. Auslöser der Schüsse war nach Ansicht der Strafkammer, dass der 89-Jährige befürchtete, seine Angehörigen wollten ihm ein Schweißgerät im Wert von etwa 200 Euro entwenden. Offensichtlich habe der Angeklagte die Situation falsch eingeschätzt, sagte der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler.Dafür sollte der 89-Jährige nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für zehn Jahre ins Gefängnis. Die Verteidigerin stellte keinen konkreten Strafantrag. Die Haftstrafe müsse aber deutlich unter der Forderung der Staatsanwältin liegen. Sie wertete den Todesschuss auf den Sohn nur als fahrlässige Tötung. Der Schuss habe den 65-Jährigen versehentlich getroffen. "Wir müssen davon ausgehen, dass das völlig unbeabsichtigt war." Die anderen Schüsse seien als versuchter Totschlag zu werten.Nachdem der psychiatrische Gutachter dem Angeklagten eine Demenz bescheinigt hat, gingen beide Seiten von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Der 89-Jährige hatte die Schüsse vor Gericht zugegeben, er habe aber niemanden töten wollen. Am Ende der Verhandlung betonte er nochmals: "Ich habe meinen Sohn nicht töten wollen."