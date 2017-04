Vermischtes BY Bayern

24.04.2017

24.04.2017

Regensburg. Der Chef der Bayerischen Staatsforsten, Martin Neumeyer, hat ein neues "Nachhaltigkeitskonzept" für den bayerischen Staatswald angekündigt. Der Freistaat ist laut eigenen Angaben mit rund zwei Milliarden Bäumen der größte Waldbesitzer Deutschlands. "Wenn dieser flächendeckende Baumbestand für die Zukunft erhalten bleiben soll, müssen wir auf den Klimawandel reagieren", teilte Neumeyer am Montag in Regensburg mit Blick auf den Internationalen Tag des Baumes am 25. April mit. Der Wald müsse so stabilisiert werden, dass er mit den geänderten klimatischen Bedingungen zurechtkommt.

Geklärt werden müsse, wie gut die Baumarten Trockenperioden ertragen, wie stabil sie bei Stürmen stehen und wie anfällig sie für Insekten wie den Borkenkäfer seien. Je nach Standort müssten die Experten der Bayerischen Staatsforsten einen Mix aus mehreren Baumarten prüfen, um vielfältige, stabile und ökologisch wertvolle Mischbestände zu erhalten oder neu zu schaffen. In ihrem Nachhaltigkeitskonzept entwickeln die Staatsforsten derzeit ihre Strategie für die nächsten zehn Jahre. Dabei setzen sie sich den Angaben zufolge auch mit Klimaszenarien für das Jahr 2100 auseinander und leiten daraus ab, wie der "Zukunftswald" bestmöglich zusammengesetzt und bewirtschaftet werden sollte