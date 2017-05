Vermischtes BY Bayern

28.05.2017

Erlangen. Einradfahren, ohne ins Straucheln zu geraten - mit einem selbst balancierenden Elektroeinrad hat der aus Unterfranken stammende Gymnasiast Luca Fäth den ersten Preis in der Kategorie Technik beim Bundesfinale "Jugend forscht" errungen. Der 17-Jährige aus Karlstein nahm die Auszeichnung bei einem Festakt am Sonntag in Erlangen entgegen.

Weitere erste Preise gingen an Nachwuchsforscher aus Hessen, Baden-Württemberg, Thüringen und Berlin. Mit Sonderpreisen des Bundespräsidenten, der Bundeskanzlerin und der Bundesbildungsministerin wurden Wettbewerbsteilnehmer aus dem Saarland, Bayern und Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Der Preis "Jugend forscht Schule 2017" der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder ging an das Friedrich-Dessauer-Gymnasium in Aschaffenburg für seine vorbildliche MINT-Förderung.Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) zeigte sich besonders von der Souveränität der Nachwuchsforscher überrascht. "Ist ja toll - vor allem, wie schön sie das erklären können", lobte sie.