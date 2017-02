Vermischtes BY Bayern

21.02.2017

München. Allergiker können in Bayern ab 2019 auf eine deutlich verbesserte Pollenflugvorhersage hoffen. Bis dahin wird das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) ein landesweites Netz mit modernen Pollenmessstationen aufbauen. Das teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Dabei ist geplant, in Hof und in Viechtach je eine vollautomatische elektronische Station zu errichten und in Bamberg eine manuelle Messstelle für Langzeitbeobachtungen aufzustellen. Ziel ist es, im Drei-Stunden-Rhythmus aktuelle Daten zur Verfügung zu haben, die auch eine regionale Vorhersage der Pollenflugintensität für die nächsten Tage ermöglichen, hieß es im Landtag weiter. Derzeit leiden in Bayern rund 20 Prozent der Erwachsenen und 15 Prozent der Kinder unter Allergien, insgesamt etwa 2,3 Millionen Menschen. Mehr als drei Viertel sind Pollenallergiker.Bislang ist nur eine grobe Vorhersage des Pollenflugs möglich, da bayernweit nur zwei privat betriebene Messstellen eingerichtet sind, deren Ergebnisse umständlich manuell ausgewertet werden müssen. Die Daten sind so oft mehrere Tage alt, bevor sie in eine Prognose einfließen können. Mit den neuen Geräten, aus denen sich die Daten in Echtzeit auslesen lassen, betritt Bayern Neuland. Der Aufbau des Netzes soll laut dem Sprecher zwei Millionen Euro kosten, der jährliche Betrieb 600 000 Euro.