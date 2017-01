Vermischtes BY Bayern

31.01.2017

31.01.2017

Wirbenz. (hai) Jede Menge Themen hatte die Feuerwehr in der Jahreshauptversammlung zu besprechen. Zudem freute sich der 82 Mitglieder zählende Verein über Jonas Günthner und Gabriel Graf. Sie sind die ersten zwei Neuaufnahmen im Jugendbereich seit vier Jahren. Die beiden 14-Jährigen hieß Vorsitzender Fritz Tanner willkommen. Für 25 Jahre Dienstzeit ehrte er zudem Schriftführer Jürgen Günthner mit der silbernen Ehrennadel

Bald bis 65. Lebensjahr

Vorerst kein WC-Bau

Günthner berichtete von Fest- und Geburtstagsbesuchen. Mit dem Männergesangverein war die Wehr Ausrichter des Feuerwehrfaschings. Sein Dank galt der Raiffeisenbank für eine 500-Euro-Spende für die Jugendarbeit. Drei Einsätze verzeichnete Kommandant Florian Wallor. Für die Aktiven gab es fünf Übungen und Schulungen. Im März ging der Digitalfunk in Betrieb.2017 ist eine Leistungsprüfung geplant. Die Feuerwehranwärter nahmen am Wissenstest erfolgreich teil und erhielten das bronzene Abzeichen, berichtete Jugendwart Thomas Schindler. Der Nachwuchs beteiligte sich am Jugendleistungsmarsch am 3. Juni in Ramlesreuth, am Zeltlager in Unterlind vom 3. bis 6. August mit Abnahme der Bayrischen Leistungsspange, an der Abnahme der Deutschen Jugendflamme (Stufe 1) und am Wissenstest in Speichersdorf."Alles in guter Hand", bestätigte Bürgermeister Manfred Porsch dem Feuerwehrverein. Beim aktiven Dienst habe er allerdings den Eindruck, dass im ganzen Unterkreis die Übungen schlecht besucht seien.Die aktive Dienstzeit beginnt künftig mit dem Eintritt als Zwölfjähriger, erklärte Kreisbrandinspektorin Kerstin Schmidt. 2017 soll auch das Ausscheiden aus dem aktiven Dienst auf das 65. Lebensjahre angehoben werden. Künftig seien dann 53 aktive Dienstjahre möglich. Die Übergangsfrist für Rauchmelder in Bestandsbauten endet zum 31. Dezember 2017. Sie bat die Feuerwehr, die Bevölkerung zu sensibilisieren.In der Diskussion war man sich einig, dass der Bau eines WCs außerhalb des Gerätehauses zurückgestellt wird. Die Dorfjugend könne weiterhin die Anlagen im Gerätehaus nutzen. Mit klarer Mehrheit befürworteten die Mitglieder auch die künftige Einladung der Feuerwehr zum Volkstrauertag.Uwe Schott beantragte Schuhe und Handschuhe für den Einsatz. Die Grundkosten trägt die Gemeinde. Im April soll die Außen- und Innensanierung des Gerätehauses in Angriff genommen werden. Ein Arbeitskreis kümmert sich um die Organisation. Jürgen Günthner regte an, auch die Mitglieder des Feuerwehrvereins für ihre langjährige Zugehörigkeit zu ehren. Geplant sind ein Auffrischungskurs Erste Hilfe, ein Motorsägenkurs und eine Weinprobe.