22.05.2017

München. Welttorhüter Manuel Neuer hat Medienberichten zufolge seine Verlobte Nina Weiss geheiratet. Die Hochzeit fand demnach im österreichischen Örtchen Tannheim statt. Der 31-Jährige und die 24-jährige Studentin heirateten am Wochenende im engen Kreis. Auf Bildern, die die "Bild"-Zeitung veröffentlichte, ist zu sehen, wie das Paar in einer geschmückte Kutsche fährt. Der Profi des FC Bayern München und seine Partnerin trugen dabei Trachten. Ihre standesamtliche Hochzeit feierten die beiden den Berichten zufolge in einem nahe gelegenen Hotel, das Neuer, der Kapitän der Fußballnationalmannschaft, regelmäßig besuche. Vor der Beziehung mit der Studentin war Neuer mit einer Weidenerin liiert und öfter in der Max-Reger-Stadt zu Gast. Auf unserem Bild ist Neuer mit seiner damaligen Verlobten Nina bei der Gala zur Wahl des Weltfußballers im Januar 2017 in Zürich zu sehen. Archivbild: dpa